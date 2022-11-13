Группировка «Отважные» зоне СВО РФ прокладывает путь для наступления «Солнцепеками»

Эти тяжелые огнеметные системы применяются по всей линии фронта. Что сейчас там происходит?

Тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» модифицируют. Уже начались работы по увеличению дальности и кучности стрельбы — сегодня такие сообщения опубликовали сразу несколько Telegram-каналов. Но даже системам, выпущенным ранее, на фронте до сих пор нет равных. Они уничтожают укрепрайоны противника и прокладывают путь для наступления. Александр Морозов о том, почему эти машины уникальны.

На этих кадрах «Солнцепек» группировки «Отважные» прокладывает дорогу пехоте. Сейчас тяжелые огнеметные системы применяются по всей линии фронта. Только на счету этого экипажа: замаскированные командные пункты, броневики, а также танки ВСУ.

«Площадь поражения полным пакетом „Солнцепека“ это шесть футбольных полей, примерно 40 тысяч квадратных метров. Но достаточно одного-двух снарядов, чтобы сопротивление противника было сломлено», — сообщил корреспондент Морозов.

Работают огнеметчики почти в плотную к позициям неприятеля. Дальность полета специального снаряда с зажигательной смесью всего шесть километров. Действовать издалека не получится. Поэтому рядом с машиной всегда боевое прикрытие.

«При прибытии на огневую позицию, наше отделение огневой поддержки обеспечивает защиту. Мы рассредоточиваемся по территории рядом с машиной, наблюдаем за воздухом, чтобы не было беспилотников вражеских», — рассказал снайпер с позывным «Гура».

Там, куда упал снаряд «Солнцепека», температура доходит до трех тысяч градусов. На месте удара появляется ало-красный гриб, эту машину сравнивают с ядерным оружием.

— Очень мощное, грозное, боятся его!

— А вы не боитесь?

— Нам нельзя бояться!

Спрятаться от «Солнцепека» невозможно. Поэтому националисты охотятся за этой боевой техникой с первых дней спецоперации. Подобных огнеметных систем нет ни в одной армии мира. Когда противник узнает, что по нему работает ТОС, направляет на него все свои силы: реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки.

«Чтобы не вышло так, чтобы машину поразили, мы выдвигаемся на больших скоростях, отрабатываем, после чего на таких же больших скоростях выдвигаемся в указанный район, для сохранения жизни машины и жизни личного состава», — сообщил командир огнеметной роты с позывным «Самур».

Под прикрытием дымовой завесы «Солнцепек» покидает огневую точку и отправляется на боевое дежурство. Это сверхмощное оружие не оставляет противнику никаких шансов и превращает его планы о наступлении в пепел.