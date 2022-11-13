Группировка «Отважные» зоне СВО РФ прокладывает путь для наступления «Солнцепеками»

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Появилось видео, как ВС РФ прокладывают путь для наступления в зоне СВО с ТОС «Солнцепек»

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Эти тяжелые огнеметные системы применяются по всей линии фронта. Что сейчас там происходит?

Тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» модифицируют. Уже начались работы по увеличению дальности и кучности стрельбы — сегодня такие сообщения опубликовали сразу несколько Telegram-каналов. Но даже системам, выпущенным ранее, на фронте до сих пор нет равных. Они уничтожают укрепрайоны противника и прокладывают путь для наступления. Александр Морозов о том, почему эти машины уникальны.

На этих кадрах «Солнцепек» группировки «Отважные» прокладывает дорогу пехоте. Сейчас тяжелые огнеметные системы применяются по всей линии фронта. Только на счету этого экипажа: замаскированные командные пункты, броневики, а также танки ВСУ.

«Площадь поражения полным пакетом „Солнцепека“ это шесть футбольных полей, примерно 40 тысяч квадратных метров. Но достаточно одного-двух снарядов, чтобы сопротивление противника было сломлено», — сообщил корреспондент Морозов.

Работают огнеметчики почти в плотную к позициям неприятеля. Дальность полета специального снаряда с зажигательной смесью всего шесть километров. Действовать издалека не получится. Поэтому рядом с машиной всегда боевое прикрытие.

«При прибытии на огневую позицию, наше отделение огневой поддержки обеспечивает защиту. Мы рассредоточиваемся по территории рядом с машиной, наблюдаем за воздухом, чтобы не было беспилотников вражеских», — рассказал снайпер с позывным «Гура».

Там, куда упал снаряд «Солнцепека», температура доходит до трех тысяч градусов. На месте удара появляется ало-красный гриб, эту машину сравнивают с ядерным оружием.

— Очень мощное, грозное, боятся его!

— А вы не боитесь?

— Нам нельзя бояться!

Спрятаться от «Солнцепека» невозможно. Поэтому националисты охотятся за этой боевой техникой с первых дней спецоперации. Подобных огнеметных систем нет ни в одной армии мира. Когда противник узнает, что по нему работает ТОС, направляет на него все свои силы: реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки.

«Чтобы не вышло так, чтобы машину поразили, мы выдвигаемся на больших скоростях, отрабатываем, после чего на таких же больших скоростях выдвигаемся в указанный район, для сохранения жизни машины и жизни личного состава», — сообщил командир огнеметной роты с позывным «Самур».

Под прикрытием дымовой завесы «Солнцепек» покидает огневую точку и отправляется на боевое дежурство. Это сверхмощное оружие не оставляет противнику никаких шансов и превращает его планы о наступлении в пепел.

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