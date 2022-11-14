Канцлер ФРГ Шольц сожалеет из-за решения Путина не ехать на саммит G20

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 992

Вместо президента российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Канцлер ФРГ Шольц сожалеет из-за решения Путина не ехать на саммит G20

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Саммит G20 на Бали

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление из-за решения президента России Владимира Путина не участвовать лично в саммите G20 на индонезийском острове Бали. Как пишет немецкая газета Handelsblatt, глава ФРГ подчеркнул — если бы коллега из РФ передумал, он был бы счастлив, но едва ли стоит на это рассчитывать.

«Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была сформулирована многими странами мира. Наверное, поэтому его там нет», — цитирует Шольца издание.

Канцлер ФРГ также в очередной раз обратился к России с призывом вывести войска с территории Украины. Он также предложил Путину выступить с предложениями по урегулированию ситуации, но отметил — это ни в коем случае не переговоры, в которых Москва будет описывать «продиктованный мир».

Саммит стран-участниц G20 пройдет с 15 по 16 ноября Вместо Владимира Путина российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Москва встала на защиту атакованных киевским режимом Донецкой и Луганской народных республик. В сентябре по результатам референдумов эти освобожденные от националистов регионы Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Офис главы Незалежной игнорирует все призывы к переговорам. Сам Владимир Зеленский специальным указом запретил себе переговоры с Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как представители Евросоюза и Великобритании планируют саботировать российскую делегацию на G20.

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Саммит G20 на Бали
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