Дания разрешила Nord Stream начать обследование повреждений «Северного потока»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в водах Дании

Дания разрешила Nord Stream начать обследование повреждений «Северного потока»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

Зафрахтованное оператором судно уже прибыло в район подрыва газопровода и приступило к его обследованию.

Дания разрешила оператору «Северного потока» (СП) Nord Stream AG обследовать места повреждений газопровода в исключительной экономической зоне страны. Об этом говорится в заявлении компании.

«Датское агентство геоданных предоставило компании Nord Stream AG разрешение на проведение обследования точки разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Тем не менее до последнего времени доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был невозможен из-за запретной зоны, установленной Датским морским управлением», — говорится в сообщении.

Также указывается, что до 11 ноября радиус запретной зоны для морской навигации был уменьшен с пяти морских миль до 500 метров вокруг зоны повреждений газопровода. Датское морское управление предоставило Nord Stream AG исключение, позволяющее приблизиться к зоне повреждений на достаточное для проведения части запланированных работ расстояние.

Сейчас зафрахтованное компанией судно направилось в район повреждений газопровода и приступило к обследованию, которое будет зависеть от погодных условий, отмечается в заявлении.

В начале ноября о допуске российских специалистов к изучению места подрыва газопроводов и итогах этой работы сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, сотрудники «Газпрома» обнаружили две воронки — глубиной три и пять метров. Кроме того, взрывом вырвало трубу длиной 40 метров.

Напомним, взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в вопросе о том, кто мог взорвать российские трубопроводы, появились новые подозреваемые.

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