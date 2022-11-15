«Всех на всех»: Зеленский предложил обменяться пленными
Зеленский на G20 заявил о готовности провести обмен пленными по формуле «всех на всех»
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
На саммите G20 лидер киевского режима наконец изъявил желание к сотрудничеству. Но превратит ли Зеленский слово в дело?
Президент Украины Владимир Зеленский предложил обмен пленными по формуле «всех на всех». Об этом глава Незалежной заявил в своем видеообращении на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.
«Мы не можем ждать и должны объединиться ради единой реалистичной модели освобождения пленных: «всех на всех», — обозначил свою позицию Владимир Зеленский.
Кроме того, он пожаловался на Международный комитет Красного Креста (МККК). По мнению Зеленского, организация не проявляет достаточно усилий и плохо отправляет своих сотрудников в места содержания украинских пленных.
«Это самоуничтожение Красного Креста как организации, которую раньше уважали», — заявил политик.
Однако, незадолго до этого, в МИД РФ обратили внимание Красного Креста на постоянные нарушения гуманитарных норм украинскими военными и «на продолжающиеся регулярные провокации».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что киевский режим пришел в бешенство от призывов лидеров стран Южного полушария к незамедлительным переговорам с Россией.
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