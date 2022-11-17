НМ ДНР показала кадры штурма опорного пункта ВСУ под селом Невельское

Пункт под названием «Бассейн» является единственным проходом к селу Невельское.

Известный опорный пункт Вооруженных сил Украины «Бассейн» был успешно взят штурмом 100-й гвардейской бригадой Народной милиции ДНР под селом Невельское. Об этом рассказал военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео самого штурма пункта украинских националистов. На кадрах можно увидеть, как солдаты бригады под мощным артиллерийским огнем забегают в окопы противника.

Как объяснил офицер бригады с позывным «Чак», опорный пункт «Бассейн» получил такое название в связи с тем, что в прошлом на этой территории находились поля для орошения. Он является основным проходом к селу Невельское. Взять штурмом этот пост, по словам офицера, было трудно, но бойцы НМ ДНР справились.

«Взяли хитростью, задействованы были три группы. Одна группа шла на броне. Основная заходила и отрезала потом лесополосу, чтобы не было поставки туда. То есть жизнедеятельность их отрезали сразу. Основная группа шла в северном направлении прямо на укрепрайон. Третья — это была броня. Две группы шли на броне», — объяснил стратегию Чак.

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