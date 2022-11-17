ВС РФ полностью взяли под контроль стратегически важную дорогу в ЛНР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Благодаря слаженной работе войск России отражены три атаки ВСУ.

ВС РФ полностью взяли под контроль стратегически важную дорогу в ЛНР

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские военнослужащие взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в Луганской народной республике (ЛНР). Это сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

В том числе он отметил, что на лисичанском направлении из-за регулярных потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военные 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Белогоровке Луганской народной республики (ЛНР) не стали подчиняться своему командованию и выполнять приказания.

«Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих», — сообщил Конашенков.

Также благодаря слаженной работе российских войск пресечены три атаки украинских националистов из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка в ЛНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили цеха по ремонту радиолокационных станций ВСУ.

Тема:
Специальная военная операция России
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