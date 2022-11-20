Армия России уничтожила цех ВСУ по сборке двигателей авиатехники в Запорожье

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54

Ликвидация цеха «Мотор Сича» — не единственная победа российских солдат за сутки.

Фото, видео: Ukrinform via ZUMA Wire / ТАСС; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Воздушные силы РФ высокоточным ударом разрушили цех оборонного предприятия «Мотор Сич» в Запорожье. Завод занимался обеспечением украинских военных двигателями для авиатехники. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге 20 ноября.

«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии „Мотор Сич“ уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины», — прокомментировал генерал-лейтенант.

По его словам, уничтожение цеха «Мотор Сича» не единственная новость об успехах войск РФ за минувшие сутки. Конашенков рассказал, что солдатам российской армии удалось сбить шесть украинских беспилотников, а также два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

«Мотор Сич» является одним из самых масштабных производств двигателей для авиатехники в мире. После принятия независимости Незалежной в 1991 году, на заводе были сохранены советские цепочки производства. До 2014 года главными клиентом предприятия оставалась Россия, однако после введенного Киевом эмбарго, поставки оборонной продукции были прекращены. После утери крупного покупателя «Мотор Сич» впал в кризис.

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