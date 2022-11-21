В американских СМИ подтвердили вину Украины в убийстве российских пленных солдат

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 144

В The New York Times осудили расправу ВСУ над российскими военнопленными

В американских СМИ подтвердили вину Украины в убийстве российских пленных солдат

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Украинский кризис

Американская газета проанализировала жуткие кадры расправы над военными России и сделала свое заключение.

Журналисты американского издания The New York Times подтвердили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно убили пленных российских солдат в Макеевке в Луганской народной республики (ЛНР). Газета проанализировала все опубликованные в сети видео и заключило — боевики совершили военное преступление.

«На видео показаны ужасные сцены до и после столкновения в начале этого месяца, в которых, по меньшей мере, 11 россиян, большинство из которых лежат на земле, похоже, были застрелены с близкого расстояния», — говорится в статье.

Как отметили обозреватели, вероятней всего, с российскими военными расправились путем выстрелов прямо в голову.

«Похоже, что большинство из русских солдат убили выстрелами в голову», — приводят слова доктора Рохини Хаар, медицинского советника организации «Врачи за права человека».

Он добавил, что российские военные лежали без оружия с вытянутыми руками или за головой.

«Видны лужи крови, что указывает на то, что их просто оставили там мертвыми. Они сдались, лежали без оружия с вытянутыми руками или за головой. Такие солдаты считаются выведенными из строя или некомбатантами — фактически военнопленными», — пояснил Хаар.

Шокирующий ролик, на котором боевики расстреляли пленных российских солдат, появился в сети несколько дней назад. По словам председателя Союза по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке. Он подчеркнул, что будет требовать международного расследования. Видео было направлено во все организации соответствующей сферы влияния — Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ, Совет Европы и другие.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по признакам преступления. В Минобороны России отметили, что подобный случай не первый, это «распространенная практика» националистов.

Ранее политолог Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru объяснил намерение Киева «замять» убийство российских военнопленных.

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