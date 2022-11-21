Перехватить и уничтожить: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 9

Минобороны продемонстрировало работу расчетов ЗРПК «Панцирь-С1» и РСЗО «Град»

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские подразделения работают днем и ночью, чтобы перехватить ракеты или уничтожить технику противника, которая бьет по мирным жителям.

Минобороны России продолжает публиковать кадры несения боевого дежурства российских военнослужащих в зоне спецоперации на Украине.

В одном из видео ведомство продемонстрировало работу расчетов ЗРПК «Панцирь-С1». Эти военные машины обеспечивают надежную охрану воздушного пространства.

Военнослужащие ПВО неоднократно перехватывали воздушные цели, в том числе — смертоносные ракеты, которые ВСУ посылают в мирные цели. Работа российских солдат неоднократно спасала обычных граждан от смерти от натовского оружия. Героизм расчетов ЗРПК «Панцирь-С1» нельзя измерить, ведь их работа заключается в том, чтобы не позволить трагедии случиться.

А поражают цели противника расчеты реактивных систем залпового огня «Град». Подразделения ВДВ днем и ночью подавляют позиции противника. И этими действиями тоже защищают мирное население. Основная задача расчетов — поразить артиллерийские и минометные батареи, которые наносят удары по городам Донбасса, Херсонской и Запорожской области.

В ходе боев с ВСУ силами только одного подразделения было уничтожено не менее четырех американских гаубиц М777, польская самоходная артустановка «Краб», немецкая артиллерия, а также комплекс ПВО «Бук» и реактивная система залпового огня противника.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские военные брали штурмом пункт ВСУ «Бассейн» и село Опытное.

Тема:
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