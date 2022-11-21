Аномальные снегопады накрыли Нью-Йорк

Настоящая зима началась в штате Нью-Йорк. Циклон бушует на всем восточном побережье США. Сообщается о трех погибших. Правда, по предварительным данным, все скончались от остановки сердца — перетрудились при уборке снега.

Чуть больше чем за сутки в штате намело двухметровые сугробы. Некоторые люди оказались заблокированными в собственных домах — приходится вручную выкапывать снежные лабиринты, чтобы выбраться. Коммунальные службы с последствиями пока не справляются. Многие дороги перекрыты.