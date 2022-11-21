Аномальные снегопады накрыли Нью-Йорк
Жителям американского штата Нью-Йорк приходится в буквальном смысле выкапывать себя из снежных ловушек.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Winston Zhou; 5-tv.ru
Настоящая зима началась в штате Нью-Йорк. Циклон бушует на всем восточном побережье США. Сообщается о трех погибших. Правда, по предварительным данным, все скончались от остановки сердца — перетрудились при уборке снега.
Чуть больше чем за сутки в штате намело двухметровые сугробы. Некоторые люди оказались заблокированными в собственных домах — приходится вручную выкапывать снежные лабиринты, чтобы выбраться. Коммунальные службы с последствиями пока не справляются. Многие дороги перекрыты.
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