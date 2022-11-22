Синоптики предупреждают жителей Москвы о ледяном дожде

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Дороги и тротуары столицы превратятся в каток.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Погода

Обстановку на дорогах в центре России осложнит еще и ледяной дождь. Утром он начнется в Москве. Дороги и тротуары превратятся в каток: покроются льдом толщиной до шести миллиметров.

И все это будет сопровождать сильный ветер. И хотя, по словам синоптиков, температура пойдет вверх и будет около ноля, но по ощущениям — гораздо холоднее.

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