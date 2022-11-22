«Дым — это предатель»: уникальные кадры из окопов российских войск на передовой

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Военкор «Известий» показал уникальные кадры из окопов российских войск на передовой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

В расположение батальона «Крым» журналистов обычно не пускают.

На самом краю передовой оказался корреспондент Роман Польшаков. Ему удалось попасть на засекреченные позиции батальона «Крым» — туда, куда журналистов обычно не пускают.

В целях безопасности мы не можем раскрыть точное местоположение блиндажей. Но покажем, как устроены укрепления, способные выдержать минометный обстрел.

«Едем сейчас на позиции батальона „Крым“, погода не шепчет: дождь, слякоть», — рассказывает военкор.

«Мы сейчас едем на самые передовые наши позиции, где до противника периодически расстояние может достигать и 700 метров. Происходят и позиционные бои. Сейчас увидите как мы окопались. Может повезет, увидите, как они окопались. Погода, конечно, нелетная», — объясняет боец добровольческого батальона «Крым» с позывным «Грин».

Это новые позиции — ими укрепили и насытили первую линию обороны. Окопались здесь за две недели, успели до проливных дождей. Противник в километре отсюда, но его диверсионные группы делают вылазки и не дают расслабиться.

«Разведка докладывает, что стягивают силы. Километров 12-13 техника заезжает, что-то разгружают, и уезжает. Периодично наши работают по ним, чем достают. А здесь скопление пехоты», — рассказывает об обстановке боец с позывным «Рудик».

Пока одни на посту — другие греются. Температура ночью уже приближается к нулю. Так что, помимо одеял и спальников, теперь в каждом блиндаже — печка. Но с ними нужно быть начеку: дым выдает позиции.

«Дым — это предатель. А куда деваться, они так же сидят. Наши минометы вычисляют окоп, где дым идет, и туда стреляют, так и здесь. Здесь хорошо закопались. <…> Надо сверху еще засыпать слой земли сантиметров 50. И блиндажик 120-ю мину выдержит», — объясняет боец добровольческого батальона «Крым» с позывным «Тайган».

В такую облачную и дождливую погоду беспилотники особо не летают, разведке сложно выявить цели. Миномет закопался бы, да и техника тоже увязнет. Поэтому сегодня здесь сравнительно тихо. Изредка слышна работа нашей артиллерии.

«Хорошо они не пойдут, через поле не пойдут. Теперь будут ждать мороза или по асфальту наступать», — добавляет «Тайган».

Подходы к нашим позициям заминированы по всему запорожскому направлению боевики ВСУ даже если и постараются сюда сунутся то понесут очень большие потери. Причем плотность бойцов здесь такая что если тут стоит батальон «Крым» то уже совсем рядом другое подразделение.

Тема:
Специальная военная операция России
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