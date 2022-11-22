Бывший офицер ВСУ признал связь Киева и НАТО: кто и куда указывает стрелять
Бывший офицер ВСУ признал связь Киева и Запада
Фото, видео: www.globallookpress.com / Xander Heinl; 5-tv.ru
Свидетель жестоких преступлений киевского режима рассказал всю правду о том, кто управляет кровопролитием на Украине.
Конфликт на Украине спровоцирован НАТО. Североатлантический альянс стремился втянуть Россию в боевые действия еще с 2014-го года. Иностранные инструкторы тренировали украинскую армию, по их планам строились укрепрайоны и готовилось наступление. Агрессивные планы Запада — в отношении России — подтверждают бывшие офицеры ВСУ. Откровенные признания выслушал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.
Этот бывший офицер ВСУ — назовем его Владимир — ценнейший свидетель преступлений не только киевского режима, но и западных организаций, в частности НАТО и ОБСЕ.
«У них был логин, пароль администратора. Любого сотрудника ОБСЕ. Они могли сидеть даже во Львове, в Киеве. И напрямую вести даже команды, куда стрелять. Им не надо было даже быть на Донбассе. Камеры, которые ОБСЕ поставила на то время, полностью они всеми управляли», — рассказал Владимир.
Украинские военные били по гражданским объектам с холодным расчетом, ради провокации. Ведь потом эти фото с камер международной организации служили уликами в протоколах о нарушении перемирия, где виновный, конечно, был один: войска народного ополчения. Взгляните на любые отчеты ОБСЕ за те годы.
Бывший офицер ВСУ считает, что еще в 2019–2020 годах НАТО таким образом пыталось спровоцировать Россию на открытое противостояние, втянуть в военные действия уже тогда.
«У них никак Россия не шла на боевые действия по этим провокациям, она пыталась довести о том, что Украина делает эти провокации. Но никто ее не слышал. НАТО, которые приезжали на Украину — кураторы воинских частей, артиллерийских, — полностью с улыбкой на лице смотрели, что у России ничего не получается, что не могут доказать никак», — заявил Владимир.
По словам Владимира, уже пару лет назад элитные части ВСУ — морпехи, десантно-штурмовые подразделения — были готовы к наступлению. По НАТОвским стандартам их обучали еще с 2015-го года.
«По территории Украины по полигонам сделаны маленькие военные городки. В плане того, как город Рубежное, только в миниатюре, маленькое. И на таком городке их тренировали к штурму. Под украинской формой натовские военные с 2014 года воюют», — заявил Владимир.
Чаще — морские пехотинцы США. Огромное количество и польских военных.
«У них 24/7 была подготовка. Подготовка была очень серьезная к наступлению, не к обороне. Я задавал много вопросов. Почему готовят к не обороне, а к наступлению, к штурму? К штурму не сел, а городов-миллионников. Мне говорили: „Это не твоего ума дела. Люди, которые много знают, долго не живут“», — сказал Владимир.
И это лишь малая часть его свидетельств о военных преступлениях режима.
- 22 нояб
- Украинские силовики пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру
- 22 нояб
- Казнившие российских военнопленных боевики ВСУ тесно сотрудничают с НАТО
- 22 нояб
- «Помогли мысли о моих детях»: отбросивший гранаты ВСУ солдат вспомнил жуткий инцидент
- 21 нояб
- Полная заморозка: приблизит ли упавшая в Польше ракета ВСУ конец украинского кризиса
- 21 нояб
- Политолог: Польша потребовала от Украины не извинений за Волынскую резню, а ее землю
- 21 нояб
- На Украине ликвидирован главный вербовщик неонацистов для ВСУ Гастон Бессон
- 21 нояб
- «Подаст, как свою победу»: пойдет ли Зеленский на диалог с Россией без поддержки Запада
- 21 нояб
- В американских СМИ подтвердили вину Украины в убийстве российских пленных солдат
- 21 нояб
- «Украина победить не сможет»: почему Запад изменил риторику в отношении России
- 20 нояб
- «Положить под кучу»: эксперт оценил реакцию ООН на пытки российских военных
Читайте также
93%
-0.08 62.18
0.06
Нашли ошибку?