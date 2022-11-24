В агонии, без шанса на победу: как ведут себя боевики ВСУ на поле боя

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 716

Боевики ВСУ истерят на поле боя из-за отсутствия шансов на победу

В агонии, без шанса на победу: как ведут себя боевики ВСУ на поле боя

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

По словам российских военных, враг еще периодически пробует свои силы, но и те уже на исходе.

Сражающиеся мобилизованные россияне в зоне специальной военной операции России по защите Донбасса рассказали об обстановке под Сватово. В частности, рассекретили, как ведет себя противник.

«Периодически пробует силы. Пытается, конечно, обойти с флангов. Пока что все в целом нормально, получает достойный отпор», — рассказал один из участников военкору KP.RU.

Мужчина поделился, что его зовут Владимир Савченко. Здесь он служит уже восемь месяцев. Кроме того, он воевал еще в 2014 году. Сам он родом из города Красный луч, который находится в составе ЛНР. Известно также, что мужчина работал на шахте и в городской администрации. На фронт он пошел добровольцем. Военный был участником сопротивления, а также помогал организовывать референдум 2014 года.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Как ранее писал 5-tv.ru, вооруженные силы Российской Федерации пресекли нападения украинских националистов на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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