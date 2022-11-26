Когда это — не твое: эксперт объяснил постоянные поломки натовского оружия ВСУ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 1 074

Военный эксперт Литовкин: Выстрел — всегда потрясение для орудия — видео

Фото, видео: Reuters / STRINGER; ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Техника имеет свойство ломаться, но неужели все заключается только в этой причине?

Издание The New York Times недавно сообщило о постоянных поломках артиллеристской техники, которую США поставляют Украине. В чем заключается причина такого поворота событий? В качестве вооружений или в неумении ими пользоваться? Ответ на эти вопросы дал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По словам собеседника, в данном случае можно говорить сразу о двух упомянутых факторах.

«С одной стороны, американцы отправляют на Украину не самое новое оружие, то есть то, которое уже использовалось. С другой, оружие не твое, и украинцы пользуются им „спустя рукава“, без особого уважения. Поэтому оно ломается, тем более, что используется в боях, а в них не до белых перчаток. Выстрел — всегда потрясение для орудия», — сказал Литовкин.

Специалист также отметил, что на вооружение, возможно, могут влиять климатические условия, поэтому в поломках гаубиц нет ничего удивительного. При этом Литовкин добавил, что в принципе само по себе оружие нельзя назвать некачественным.

«Для стоящих перед ним задач оно вполне работоспособное. Это война, выстрелы, каждый выстрел — огромный удар по технике, тем более, если учесть, что ее калибр 155 миллиметров. Он для мощных снарядов, которые весят свыше 40 килограммов. Техника испытывает большое напряжение», — резюмировал Литовкин.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от неонацистов, начатую в конце февраля. Ее конечная цель — демилитаризация и денацификация Украины. Недружественные страны Запада и Евросоюза назвали миротворческую миссию «вторжением», объявив российской стороне экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, чем украинские военные обстреляли Сватово Луганской народной республики.

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