Боевики ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР орудиями калибра НАТО
Дополнительная информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.
Фото: Reuters / STRINGER
Населенный пункт Сватово Луганской народной республики (ЛНР) обстреляли украинские националисты из калибра НАТО 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что по городу выпустили пять снарядов.
В СЦКК добавили, дополнительная информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется. Всего за прошедшие сутки со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировали два обстрела Сватово. Несколько дней назад была информация, что в городе из-за ударов неонацистов были разрушены три жилых частных дома.
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Конечная цель вооруженных сил РФ — демилитаризация и денацификация Незалежной. Недружественные страны Запада и Евросоюза назвали СВО в Донбассе «вторжением» и объявили российской стороне экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.
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