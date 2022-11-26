Боевики ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР орудиями калибра НАТО

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 30

Дополнительная информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.

Боевики ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР орудиями калибра НАТО

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Специальная военная операция России

Населенный пункт Сватово Луганской народной республики (ЛНР) обстреляли украинские националисты из калибра НАТО 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что по городу выпустили пять снарядов.

В СЦКК добавили, дополнительная информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется. Всего за прошедшие сутки со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировали два обстрела Сватово. Несколько дней назад была информация, что в городе из-за ударов неонацистов были разрушены три жилых частных дома.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Конечная цель вооруженных сил РФ — демилитаризация и денацификация Незалежной. Недружественные страны Запада и Евросоюза назвали СВО в Донбассе «вторжением» и объявили российской стороне экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.

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