Украинского боевика Сидорко ликвидировали под Артемовском

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 191

Преступник неоднократно выражал свои агрессивные взгляды и бравировал нацистской свастикой.

Украинского боевика Сидорко ликвидировали под Артемовском

Фото: соцсети

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

Украинского боевика Дмитрия Сидорко, известного по прозвищу «Сансет», ликвидировали под Артемовском. Преступник неоднократно выражал свои агрессивные взгляды и бравировал нацистской свастикой. Информация о случившемся появилась в Telegram-канале «Русская весна».

В сообщении отмечается, что Сидорко воевал на стороне киевского режима и совершал преступления с первых дней специальной операции.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на Украине.

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