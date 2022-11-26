Украинского боевика Сидорко ликвидировали под Артемовском
Преступник неоднократно выражал свои агрессивные взгляды и бравировал нацистской свастикой.
Фото: соцсети
Украинского боевика Дмитрия Сидорко, известного по прозвищу «Сансет», ликвидировали под Артемовском. Преступник неоднократно выражал свои агрессивные взгляды и бравировал нацистской свастикой. Информация о случившемся появилась в Telegram-канале «Русская весна».
В сообщении отмечается, что Сидорко воевал на стороне киевского режима и совершал преступления с первых дней специальной операции.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на Украине.
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