«Они стоят во главе»: кто определит кандидатуру будущего президента Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 485

Политолог рассказал, как разведка утверждает кандидатуру будущего президента Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidential Press Servi; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

По какому принципу отбирают людей? Что скрывают от простых граждан Незалежной?

В последнее время все задаются вопросом, есть ли кто-то еще, кроме Владимира Зеленского и Валерия Залужного, кто может заступить на пост президента Украины. Ведь за ширмой может скрываться истинная фигура преемника Зеленского.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, кто же все-таки решает, какую кандидатуру выставить? И можно ли это предугадать?

По его словам, вопрос всегда решается западной разведкой.

«Политики стоят во главе всего этого. Но, в основном, вопрос решается разведкой. Они подбирают какую-то кандидатуру, американские политики утверждают. Такая кандидатура может быть запасная, с относительно чистой биографией», — говорит эксперт.

Такая кандидатура, по его мнению, может пойти на замену Валерию Залужному.

Для того чтобы сохранить режим на Украине, может произойти госпереворот и к власти может прийти украинский предприниматель и политик Ринат Ахметов, либо украинский политик Арсен Аваков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто может стать президентом Украины, кроме действующего лидера и его так называемого «преемника».

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