«Они стоят во главе»: кто определит кандидатуру будущего президента Украины
Политолог рассказал, как разведка утверждает кандидатуру будущего президента Украины
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidential Press Servi; 5-tv.ru
По какому принципу отбирают людей? Что скрывают от простых граждан Незалежной?
В последнее время все задаются вопросом, есть ли кто-то еще, кроме Владимира Зеленского и Валерия Залужного, кто может заступить на пост президента Украины. Ведь за ширмой может скрываться истинная фигура преемника Зеленского.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, кто же все-таки решает, какую кандидатуру выставить? И можно ли это предугадать?
По его словам, вопрос всегда решается западной разведкой.
«Политики стоят во главе всего этого. Но, в основном, вопрос решается разведкой. Они подбирают какую-то кандидатуру, американские политики утверждают. Такая кандидатура может быть запасная, с относительно чистой биографией», — говорит эксперт.
Такая кандидатура, по его мнению, может пойти на замену Валерию Залужному.
Для того чтобы сохранить режим на Украине, может произойти госпереворот и к власти может прийти украинский предприниматель и политик Ринат Ахметов, либо украинский политик Арсен Аваков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто может стать президентом Украины, кроме действующего лидера и его так называемого «преемника».
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