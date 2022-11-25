Зеленский и Залужный — только ширма: политолог о том, кто будет главой Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 481

Политолог Кнутов назвал третьего претендента на пост президента Украины: «Есть другая фигура»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Политолог рассказал о том, кто может стать президентом Украины, кроме действующего лидера и его так называемого «преемника».

В последнее время все задаются вопросом, есть ли кто-то еще, кроме Владимира Зеленского и Валерия Залужного, кто может заступить на пост президента Украины. Ведь за ширмой может скрываться истинная фигура преемника Зеленского.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, почему все-таки существует «третья фигура».

По его словам, вопрос всегда решается разведкой. Они подбирают какую-то кандидатуру, с относительно чистой биографией в политике, утверждают ее.

«В том случае, если сейчас произойдет провал в наступлении украинских войск в Запорожье, в Харьковской области, в направлении Луганска. И это все скажется на авторитете Залужного и может сказаться и на авторитете Зеленского», — заявил эксперт.

Все это может привести к дестабилизации обстановки в самой Украине. Для того чтобы сохранить режим, может произойти госпереворот и к власти может прийти украинский предприниматель и политик Ринат Ахметов, либо украинский политик Арсен Аваков.

«Ну, я думаю, что Аваков тоже себя, с одной стороны, показал как достаточно хороший политик. Но с другой стороны у него много пятен, которые можно использовать против него», — добавил Кнутов.

По его мнению, может быть еще и третья фигура, которую мы не знаем. Возможно, ставка уже сделана на нее, а западным СМИ ее раскрутить в течение нескольких месяцев вполне возможно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем обернется приход к власти главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вместо президента Владимира Зеленского.

Тема:
Специальная военная операция России
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