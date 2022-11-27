Отбросил от себя гранаты: военнослужащий НМ ДНР уцелел после атаки ВСУ
Рустам Хуйдайнуров рассказал, как спасся от украинских националистов.
Фото, видео: 5-tv.ru
В боях под Марьинкой, как выяснилось на этой неделе, произошел резонансный случай с солдатом, который отбросил от себя три гранаты противника. Это видео облетело весь мир.
«Известиям» удалось встретиться с героем. Его зовут Рустам Худайнуров, ему 42 года, и он — военнослужащий Народной милиции ДНР. Воююет с 24 февраля, до этого трудился всю жизнь шахтером.
Может благодаря профессии сумел сохранить невозмутимость и твердость характера в такой экстремальной ситуации. И это мы его еще недооцениваем, ведь по признанию Рустама, противник сбросил на него не три гранаты, те, что есть на видео, а в общей сложности не менее восьми боеприпасов. Остальные кадры противник вырезал из своего «хвастливого» видео охоты на русского солдата.
«Дрон начал через каждые пять минут подлетать и скидывать ВОГи. На полигоне нам инструктор объяснял, что можно или отбежать, или откинуть. Ну, пригодилось», — вспоминает Военнослужащий НМ ДНР Рустам Худайнуров.
Рустам сейчас проходит лечение в госпитале, его все-таки зацепило осколками. Дома его ждут жена и двое детей.
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