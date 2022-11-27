Военные ДНР нашли простой способ сделать коптер боевым с помощью 3D-принтера

Упиваясь безнаказанностью, киевские власти пытаются зачистить не только территории, но и души украинцев. Началась атака на местную православную церковь. Ту самую, что давно отмежевалась от Московского патриархата. Они уже миро начали сами варить. Верующие люди знают, какой это мощный знак разрыва межцерковных отношений. Но у этой общины есть Киево-Печерская и Почаевская лавры, а также другие крупные храмы. Следовательно, атаки будут продолжаться.

И вот уже партия Петра Порошенко, который когда-то сам был прихожанином этой общины, требует уголовного наказания для священников Украинской православной церкви (УПЦ). А еще требует полного подчинения ПЦУ — раскольникам, которым выклянчили или купили томос об автокефалии в Константинополе.

В такой ситуации остается только сражаться до конца и защищать свою землю от этих бесноватых. Репортаж с передовой военкора «Известий» Александра Сафиуллина.

Засыпали из мести «Лепестками»

«На позиции выдвигаемся на БМП-3. Загрузились, все крепко держатся, на поворотах трясет», — рассказал с «брони» Александр Сафиуллин.

По дороге в Пески проезжаем ключевые места, в которых все восемь лет плотно сидели подразделения ВСУ: вольво-центр, так называемые коровники. Практически все здания вокруг разбиты. Территория зачищена

Местность хоть и наша, но противник близко. Впереди на относительной возвышенности — Первомайское. Оттуда сейчас так же методично наши войска выбивают формирования Украины, те пытаются отвечать. Поэтому по прибытии машину быстро прячем в укрытии. После — рассредотачиваемся. Группа выстраивается в длинную колонну.

«Под ноги смотреть или чисто?» — спросил военкор у идущего впереди военного.

Не знаю, по-разному бывает. Сейчас грязь, вообще непонятно», — ответил тот.

Пески несколько месяцев буквально засыпали «Лепестками». Таким образом та сторона мстила за потерю поселка, усложняла продвижение наших бойцов. Сейчас закидывают снарядами разного калибра.

Дорога (точнее, тропа), по которой идем, от дождей превратилась в кашу. Но добраться до позиции все же удалось — выдвинулись вместе с расчетом БПЛА. Эти парни работают практически каждый день. Как раз вычисляют позиции противника и бьют по ним с воздуха.

Военное изобретение

Один коптер улетает на разведку — ищет противника и участки, на которых не так активна система радиоэлектронной борьбы. Сигнал несколько раз теряется. Пока один коптер пробивает путь, другой, с которого будут сбрасывать заряды, готовят к вылету. Вкручивают на место взрывателя свое изобретение.

«Делаю так, чтобы этот предмет стал боевым. Это самодел, работает от нажима. По центру стоит капсуль, нажал — взрыв», — объяснил военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Хохол».

После этого гранату крепят к подвесу, коптер долетает до места, оператор нажимает кнопку, снаряд падает вниз. В этом подразделении производство хвостовиков поставлено на поток. Их печатают на 3D-принтере. После все это успешно применяют на фронте. Осколки от одного вога разлетаются на несколько метров вокруг. А иногда работают сразу несколько расчетов одновременно.

«Если надо будет, с двух-трех точек мы сможем запустить и вести огонь, и корректировать», — уточнил военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Малой».

Пока в этом районе идет позиционная борьба. Все внимательны и сосредоточены, перестрелки случаются каждый день. Артиллерия и теперь расчеты БПЛА выкашивают противника на его скрытых позициях. Готовят территорию к наступлению.