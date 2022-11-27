«Мой любимый и родной»: Бузова трогательно обратилась к папе в день рождения

Несмотря на развод, родители продолжают принимать участие в жизни певицы, за что знаменитость им безмерно благодарна.

Певица Ольга Бузова обратилась к своему папе Игорю Дмитриевичу в день его рождения. Она с нетерпением ждала начала дня, чтобы первой поздравить родственника. Помимо пожеланий знаменитость призналась в любви к родственнику.

«Папуля, с днем рождения, мой любимый и родной. Я тебя очень сильно люблю и благодарна за все, что ты делал и делаешь для нас с сестрой. Жду вечера, чтобы зацеловать», — написала Бузова в социальной сети.

В день рождения Бузова пригласила папу на спектакль, в котором играет одну из ролей. А после работы в компании родственника и подруг отправилась в ресторан.

К слову, Игорю Бузову исполнилось 59 лет. Он бывший военнослужащий. Даже после того, как дочка стала известной, мужчина продолжил жить обычной, непубличной жизнью. Он не любит чрезмерного повышенного внимания. И, несмотря на то, что наследница уже давно выросла, он продолжает ее поддерживать и давать ей советы. Хотя еще четыре года назад артистка признавалась — после развода родителей она все больше стала скучать по папе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от кого Ольга Бузова собралась рожать.