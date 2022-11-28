Поближе к печи и дровам: Кличко предложил киевлянам вернуться в древние времена

Мэр города предупредил жителей украинской столицы о разных исходах событий.

В столице Украины вероятно проведение частичной эвакуации отдельных категорий населения. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. В беседе с изданием «РБК-Украина» глава региона отметил, что будущая зима непредсказуема для Незалежной, поэтому следует быть готовым к любому исходу событий.

«Мы должны быть готовыми к различным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худшего сценария. Полной эвакуации не будет — возможно, частичная», — объяснил Кличко.

Мэр назвал эвакуацию «временным переездом» отдельных категорий людей в пригород, где есть все необходимое для жизни. В том числе он подчеркнул, что речь идет о других регионах, а не государствах.

Помимо этого Кличко рекомендовал киевлянам запастись питьевой и технической водой, а также пищей, которую можно приготовить без электричества. Важно иметь зимнюю одежду, заряженные ноутбуки с пауэрбанками и офлайн-карты на мобильных устройствах.

«И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо поехать к своему дому в пригороде, где есть вода, печь, либо поехать к своим знакомым», — сказал мэр Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реальной обстановке в столице Незалежной. Радоваться там нечему.