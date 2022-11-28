Поближе к печи и дровам: Кличко предложил киевлянам вернуться в древние времена

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Кличко не исключил эвакуации киевлян в пригород при ухудшении ситуации с электроэнергией

Поближе к печи и дровам: Кличко предложил киевлянам вернуться в древние времена

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Мэр города предупредил жителей украинской столицы о разных исходах событий.

В столице Украины вероятно проведение частичной эвакуации отдельных категорий населения. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. В беседе с изданием «РБК-Украина» глава региона отметил, что будущая зима непредсказуема для Незалежной, поэтому следует быть готовым к любому исходу событий.

«Мы должны быть готовыми к различным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худшего сценария. Полной эвакуации не будет — возможно, частичная», — объяснил Кличко.

Мэр назвал эвакуацию «временным переездом» отдельных категорий людей в пригород, где есть все необходимое для жизни. В том числе он подчеркнул, что речь идет о других регионах, а не государствах.

Помимо этого Кличко рекомендовал киевлянам запастись питьевой и технической водой, а также пищей, которую можно приготовить без электричества. Важно иметь зимнюю одежду, заряженные ноутбуки с пауэрбанками и офлайн-карты на мобильных устройствах.

«И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо поехать к своему дому в пригороде, где есть вода, печь, либо поехать к своим знакомым», — сказал мэр Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реальной обстановке в столице Незалежной. Радоваться там нечему.

Тема:
Специальная военная операция России
28 нояб
Власти Энергодара отрицают планы российских военных покинуть ЗАЭС
28 нояб
Защита Родины в воздухе и на земле: лучшее видео из зоны СВО за день
28 нояб
ВС РФ отразили атаки ВСУ в районах Соледара, Опытное, Курдюмовки и Майорска
28 нояб
The New York Times: ВСУ понесли большие потери под Артемовском
28 нояб
В Великобритании объяснили, чем для Зеленского обернется попытка захвата Крыма
27 нояб
Фанаты разных ФК объединились в группировку «Эспаньола» в зоне СВО РФ на Украине
27 нояб
Добровольца не пустили в саратовский бар из-за военной формы
27 нояб
Группировка «Отважные» с помощью системы РЭБ приземлила дрон ВСУ
27 нояб
Экс-разведчик США про Зеленского: «Лучшее, что когда-либо случалось с Россией»
27 нояб
Минобороны сообщило о ликвидации ста боевиков «иностранного легиона»
-5° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

13:21
Стадион у болота и песочница за 42 миллиона: самые нелепые бюджетные траты за год
13:14
Дубак: депутатам Бундестага надоело стучать зубами из-за холода в здании
13:08
Во Франции начали расследование финансирования избирательной кампании Макрона
13:00
Поближе к печи и дровам: Кличко предложил киевлянам вернуться в древние времена
12:52
Футболиста «Зенита» мошенник развел на деньги при покупке стиральной машины
12:44
Пожизненный срок? Что грозит Бекмансурову за стрельбу в пермском университете

Сейчас читают

Видео: вдова Градского навестила его могилу в годовщину смерти
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
Стандартная ситуация: «пункты несокрушимости» оказались очередным пиаром Киева
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео