Защита Родины в воздухе и на земле: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны РФ опубликовало видео работы МиГ-31 в зоне проведения СВО РФ на Украине
Фото, видео: 5-tv.ru
Бравые бойцы продолжают стоять на страже Отечества от националистов.
Российские военнослужащие держат оборону в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В Минобороны РФ поделились кадрами, на которых можно увидеть, как бойцы ВС РФ стоят на страже Отечества.
Экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Прикрываются войска и объекты в районе линии боевого соприкосновения от ударов воздушного нападения и разведки националистов.
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«Задачу выполняем совместно с наземными пунктами и воздушными пунктами управления. При обнаружении воздушных целей осуществляется наведение. Выполняем опознавание, захват и после подтверждения данных и параметров цели применяем по противнику управляемые ракеты класса «воздух-воздух», — рассказал штурман экипажа самолета Миг-31 Владимир.
В Южном военном округе продолжается боевая работа танков Т-72. Военнослужащие уничтожают огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Танкисты подавляют националистов в условиях массового применения ими противотанковых средств поражения и обеспечивают огневую поддержку наступающим пехотным подразделениям. Для разведки целей и корректировки огня в зоне СВО применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые работают, сменяя друг друга в воздухе, практически круглосуточно.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, как футбольные фанаты объединились в группировку в зоне проведения СВО РФ.
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