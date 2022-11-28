Защита Родины в воздухе и на земле: лучшее видео из зоны СВО за день

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 91

Минобороны РФ опубликовало видео работы МиГ-31 в зоне проведения СВО РФ на Украине

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Бравые бойцы продолжают стоять на страже Отечества от националистов.

Российские военнослужащие держат оборону в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В Минобороны РФ поделились кадрами, на которых можно увидеть, как бойцы ВС РФ стоят на страже Отечества.

Экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Прикрываются войска и объекты в районе линии боевого соприкосновения от ударов воздушного нападения и разведки националистов.

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«Задачу выполняем совместно с наземными пунктами и воздушными пунктами управления. При обнаружении воздушных целей осуществляется наведение. Выполняем опознавание, захват и после подтверждения данных и параметров цели применяем по противнику управляемые ракеты класса «воздух-воздух», — рассказал штурман экипажа самолета Миг-31 Владимир.

В Южном военном округе продолжается боевая работа танков Т-72. Военнослужащие уничтожают огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Танкисты подавляют националистов в условиях массового применения ими противотанковых средств поражения и обеспечивают огневую поддержку наступающим пехотным подразделениям. Для разведки целей и корректировки огня в зоне СВО применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые работают, сменяя друг друга в воздухе, практически круглосуточно.

Морские пехотинцы Северного флота провели тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне в районе озера Сантаярви в Мурманской области. Военные отработали подготовку и переход в наступление из положения непосредственного соприкосновения с условным противником. В ходе учений пехотинцы показали слаженные действия при ведении огня из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7 АГС-17, переносных противотанковых ракетных комплексов ПТРК «Фагот», минометов и боевых машин.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как футбольные фанаты объединились в группировку в зоне проведения СВО РФ.

Тема:
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