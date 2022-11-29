Страны Евросоюза переживут одну из самых холодных зим за последние десятилетия

Эфирная новость 22

Согласно опасениям синоптиков, волны холодного воздуха будут понижать комфортную зимнюю температуру до экстремальных значений.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Winston Zhou; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Европе предрекают одну из самых холодных зим за последние десятилетия. Уже сейчас ученые фиксируют рекордный за 56 лет уровень снежного покрова в районе северной ледяной шапки Земли.

Все это напрямую влияет на климат не только Старого Света, но и американского континента. Согласно опасениям синоптиков, волны холодного воздуха будут понижать комфортную зимнюю температуру до экстремальных значений.

Север и Центр Европы могут ожидать морозы под минус 25-30 градусов. Хотя изначально специалисты прогнозировали аномально теплую зиму.

Тема:
Погода
28 нояб
Автомобильный керлинг: дороги Дальнего Востока превратились в каток
28 нояб
Дубак: депутатам Бундестага надоело стучать зубами из-за холода в здании
28 нояб
Гололед в Петербурге привел к массовым авариям на дорогах
28 нояб
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в некоторых регионах России
27 нояб
Селевые потоки хлынули на автотрассы в Сочи
25 нояб
Зимняя походка, или Как не упасть в гололед — лайфхаки
24 нояб
По тонкому льду: как обезопасить себя на зимних водоемах
23 нояб
Россиян предупредили о смертельной опасности рыбалки на тонком льду
22 нояб
Россиян предупредили о «ледяном» циклоне в центральных регионах
22 нояб
Синоптики предупреждают жителей Москвы о ледяном дожде
-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.75
0.27 63.30
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
2:59
«Прям подхрюкивают»: у близнецов Ефременковой начались проблемы с дыханием
2:35
Страны Евросоюза переживут одну из самых холодных зим за последние десятилетия
2:11
«Всеми средствами»: Довлатова подхватила неизвестный вирус и легла под капельницу
1:47
Сумку со 100 тысячами долларов отобрали неизвестные у мужчины на улице Москвы
1:23
Чудом выжила: дочь потерявшего жену в ДТП Сумишевского попала в аварию

Сейчас читают

Джигурда раскрыл секрет классного секса
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
Кто станет новым Джеймсом Бондом
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео