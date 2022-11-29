Страны Евросоюза переживут одну из самых холодных зим за последние десятилетия
Согласно опасениям синоптиков, волны холодного воздуха будут понижать комфортную зимнюю температуру до экстремальных значений.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Winston Zhou; 5-tv.ru
Европе предрекают одну из самых холодных зим за последние десятилетия. Уже сейчас ученые фиксируют рекордный за 56 лет уровень снежного покрова в районе северной ледяной шапки Земли.
Все это напрямую влияет на климат не только Старого Света, но и американского континента. Согласно опасениям синоптиков, волны холодного воздуха будут понижать комфортную зимнюю температуру до экстремальных значений.
Север и Центр Европы могут ожидать морозы под минус 25-30 градусов. Хотя изначально специалисты прогнозировали аномально теплую зиму.
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