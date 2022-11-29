Страны Евросоюза переживут одну из самых холодных зим за последние десятилетия

Европе предрекают одну из самых холодных зим за последние десятилетия. Уже сейчас ученые фиксируют рекордный за 56 лет уровень снежного покрова в районе северной ледяной шапки Земли.

Все это напрямую влияет на климат не только Старого Света, но и американского континента. Согласно опасениям синоптиков, волны холодного воздуха будут понижать комфортную зимнюю температуру до экстремальных значений.

Север и Центр Европы могут ожидать морозы под минус 25-30 градусов. Хотя изначально специалисты прогнозировали аномально теплую зиму.