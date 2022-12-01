«Дополз до нас за ночь»: военный РФ выжил в горящем танке под обстрелом гранат ВСУ

Националисты не смогли справиться с одним нашим бойцом, как же им противостоять целой армии?

Российский танкист выжил в бою с националистами, несмотря на то, что его танк полыхал огнем. После душещипательной схватки боец как ни в чем не бывало вернулся к своим подразделениям. Об этом рассказал полковник Вооруженных сил России Иван Шиц.

Он объяснил, что сослуживцам не удалось эвакуировать механика-водителя из подбитого танка, тогда для всех стало очевидно — он погиб. Однако примерно через сутки выживший военный вернулся на поле боя. Спасшийся боец рассказал, что из-за сильного дыма несколько раз терял сознание в огненной ловушке. Противник начал стрелять по танкисту гранатами.

«Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», — объяснил Шиц в беседе с RT.

К слову, еще в начале ноября в сети стало распространяться видео, на котором российский военный голыми руками два раза поймал гранаты, прилетающие с украинского коптера. Им оказался Рустам Худайнуров из 127-го батальона 5-й бригады Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). 5-tv.ru публиковал интервью с непобедимым бойцом.