Интервью с солдатом, откинувшим от себя гранаты с дрона ВСУ: «На передке все герои»

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 1 077

Отбросивший от себя гранаты с дрона ВСУ солдат рассказал о своем подвиге в интервью

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Российским военнослужащим, который лежал в окопе и откидывал от себя сброшенные с украинского беспилотника гранаты, оказался шахтер из ДНР Рустам Худайнуров. Он подробно рассказал 5-tv.ru о пережитом.

Российским военнослужащим, которого националисты из ВСУ безуспешно пытались убить, сбрасывая гранаты с беспилотника, оказался шахтер из ДНР Рустам Худайнуров. 5-tv.ru удалось найти мужчину — он восстанавливается в больнице — и взять у него интервью.

— Расскажите вашу историю, как все произошло?

Произошло это 30 октября. Время точно не скажу, где-то около 11-12 часов дня. Был дан приказ на штурм позиций украинских войск. Пришли к точке наступления и ждали команды. Услышали звук дрона, беспилотника, я начал по нему стрелять. Буквально через несколько секунд он что-то скинул — что конкретно, я не знаю. Прозвучал взрыв, меня чуть-чуть откинуло. Немножко даже потерял сознание.

Пришел в себя, начал постепенно отходить, отползать от того места. А дрон начал через каждые пять минут подлетать и скидывать гранаты. Несколько штук взорвались рядом, а довольно большое количество падало в меня. Ну я их откидывал. Они просто не срабатывали.

— Сколько всего?

Приблизительно я насчитал около восьми штук. Ну плюс-минус — не могу точно сказать.

— Почему вы так хладнокровно в той ситуации действовали? Вас кто-то обучал этому?

Да, мы проходили обучение на полигоне. Нам инструктор все время говорил: «У вас есть время после срабатывания запала на гранате — вы можете и отбежать, и отбросить ее. По возможности — лучше откинуть. Но это смотря, куда она попала». Вот и пригодилось

— Насколько велики шансы в вашей ситуации не успеть?

Не знаю, это от такого количества факторов зависит… Помогло везение, наверное. Просто везение.

— Как вы относитесь к тому, что это видео стало настолько популярным?

Я ждал, честно говоря, этого видео. Они должны были по-любому выложить его в интернет. Вот выложили. Я говорю, что это подтверждение моих слов о том, что я вот так откидывал. Потом начали с палаты ребята подходить и спрашивать: «Что, правда?». Я отвечал: «Правда, это я». Потом получилось так, что меня тут случайно нашли (журналисты — Прим. ред.), сказали, что я тут лежу. Теперь все знают про мою историю.

— Чувствуете ли вы себя героем?

Нет, на передке все герои. Это обычное дело. Героем себя никаким не чувствую.

— Расскажите, как вы попали в зону боевых действий?

Как и многие — призвали, мобилизировали 24 февраля.

— А до начала спецоперации кем вы работали?

На шахте, «Щегловская-Глубокая». 20 лет подземного стажа. Призвали, и вот — пока здесь.

— Когда лечение завершите, вернетесь назад?

Вряд ли я уже вернусь после такого… Может быть, спишут.

— Какие у вас травмы?

Мина взрывная — почти вся правая сторона травмирована, в осколках. Осколки многие остались. Сказали, что после полного выздоровления будут смотреть, что с ними делать.

— Вас кто-то ждет дома?

Естественно! Жена, дочка, сын.

— Верите в нашу победу?

Обязательно!

Ранее в российских СМИ появилась информация, будто эпизод с беспилотником произошел еще в марте у села Малая Рогань в Харьковской области, а героем видео стал военнослужащий 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России. Эти сведения не подтвердились.

Ранее 5-tv.ru писал, что сейчас Рустам Худайнуров проходит лечение. У него контузия и осколки в теле. После выздоровления он хочет отправиться домой к семье.

Тема:
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