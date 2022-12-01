Доброволец из Сербии рассказал о работе российских снайперов в зоне СВО

За достаточно короткий срок мобилизованные мужчины стали не просто хорошими стрелками, а настоящими снайперами-разведчиками.

На СВО отправляют недавно мобилизованных российских снайперов, которые очень быстро обучаются. Об этом URA.RU рассказал сербский доброволец Деян «Деки» Берич.

«Мы недавно приняли хорошую группу молодых снайперов, ребята учились усердно, как положено, хотя они были просто мобилизованы, но за месяц очень много чему научились», — рассказал серб.

По его словам, за достаточно короткий срок мобилизованные мужчины стали не просто хорошими стрелками, а настоящими снайперами-разведчиками. Для этого, утверждает серб, недостаточно просто дать снайперу оружие, как думают многие.

«Есть подразделения, которые должны заниматься только стрельбой на большие дистанции, есть те, которым достаточно СВД (прицельная дальность стрельбы до 1300 метров с оптическим прицелом — Прим. ред.). Это правильный подход. А просто забросать кучей винтовок, с которыми люди не умеют работать, когда с СВД переходят на винтовку большего калибра — это все равно что вы владели всю жизнь „Жигулаями“, а потом вам дают BMW на автомате — ну что вы будете с ним делать? Будете кататься, но будете ли вы кататься правильно, двигатель не сгорит, а вы не убьете себя по дороге?» — отметил Берич.

Работа снайпера также во многом зависит от его оружия, заявил серб. В начале СВО российские снайперы в основном пользовались «Винторезом» (бесшумная снайперская винтовка — Прим. ред.).

«Я купил свою винтовку 308 калибра в 2016 году, так она была самая маленькая. Поэтому у нас было большое желание забрать СВД у нациков», — рассказал Берич.

Ранее 5-tv.ru писал, что уничтожение снайперами украинских диверсантов из бесшумных винтовок сняли на видео.