Доброволец из Сербии рассказал о работе российских снайперов в зоне СВО

|
Рита Миронова
Рита Миронова 399

Сербский доброволец Берич: российские снайперы очень быстро учатся

Доброволец из Сербии рассказал о работе российских снайперов в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

За достаточно короткий срок мобилизованные мужчины стали не просто хорошими стрелками, а настоящими снайперами-разведчиками.

На СВО отправляют недавно мобилизованных российских снайперов, которые очень быстро обучаются. Об этом URA.RU рассказал сербский доброволец Деян «Деки» Берич.

«Мы недавно приняли хорошую группу молодых снайперов, ребята учились усердно, как положено, хотя они были просто мобилизованы, но за месяц очень много чему научились», — рассказал серб.

По его словам, за достаточно короткий срок мобилизованные мужчины стали не просто хорошими стрелками, а настоящими снайперами-разведчиками. Для этого, утверждает серб, недостаточно просто дать снайперу оружие, как думают многие.

«Есть подразделения, которые должны заниматься только стрельбой на большие дистанции, есть те, которым достаточно СВД (прицельная дальность стрельбы до 1300 метров с оптическим прицелом — Прим. ред.). Это правильный подход. А просто забросать кучей винтовок, с которыми люди не умеют работать, когда с СВД переходят на винтовку большего калибра — это все равно что вы владели всю жизнь „Жигулаями“, а потом вам дают BMW на автомате — ну что вы будете с ним делать? Будете кататься, но будете ли вы кататься правильно, двигатель не сгорит, а вы не убьете себя по дороге?» — отметил Берич.

Работа снайпера также во многом зависит от его оружия, заявил серб. В начале СВО российские снайперы в основном пользовались «Винторезом» (бесшумная снайперская винтовка — Прим. ред.).

«Я купил свою винтовку 308 калибра в 2016 году, так она была самая маленькая. Поэтому у нас было большое желание забрать СВД у нациков», — рассказал Берич.

Ранее 5-tv.ru писал, что уничтожение снайперами украинских диверсантов из бесшумных винтовок сняли на видео.

Тема:
Специальная военная операция России
1 дек
Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при освобождении Андреевки в ДНР
1 дек
«Актер умирает на сцене»: Глюкоза раскрыла, что изменилось в российской эстраде с началом СВО
1 дек
Ирина Безрукова о сбежавших артистах: «Недостойно плеваться в сторону Родины»
1 дек
«Нас поддерживает Россия»: как люди живут в Рубежном под обстрелами ВСУ
1 дек
Экс-глава ЦРУ раскрыл план Запада на конец украинского кризиса
1 дек
Бойцы армейского корпуса ЛНР нанесли огневое поражение ВСУ в Артемовске — видео
1 дек
Младший брат российских десантников: как сейчас живет енот из зоопарка Херсона?
1 дек
«Дополз до нас за ночь»: военный РФ выжил в горящем танке под обстрелом гранат ВСУ
1 дек
Под прикрытием танков в зимних условиях: лучшее видео по теме СВО за день
30 нояб
На подступах к Бахмуту российская артиллерия «утюжит» позиции ВСУ
-12° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
60.88
-0.19 63.05
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 декабря

Последние новости

14:30
Морозно, но не снежно: какой будет зима в Москве и Петербурге
14:25
Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при освобождении Андреевки в ДНР
14:10
Больная спина, пятна на коже: врач оценила шансы Тодоренко снова стать мамой
14:08
Умер звезда «Эпидемии» Тимофей Спивак
14:01
Макрон поссорился с администрацией Байдена из-за климатической политики США
13:50
Пассажирка метро ударила женщину ножом в лицо за разговор по телефону

Сейчас читают

Военные РФ сняли угрозу захвата Каховской ГЭС
Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару
Родион Газманов о «Голубых огоньках»: «Сколько можно петь старые песни?!»
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео