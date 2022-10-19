Уничтожение снайперами украинских диверсантов из бесшумных винтовок сняли на видео

Эфирная новость 774

Участвующие в специальной военной операции бойцы заняли скрытые огневые позиции и успешно выполнили боевую задачу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Российские военнослужащие уничтожили диверсионную группу ВСУ. Видео боевой работы разведывательного подразделения показало Минобороны.

На кадрах видно, как расчеты выдвигаются и занимают скрытые огневые позиции. Стреляют снайперы из бесшумных винтовок.

 

Тема:
Специальная военная операция России
19 окт
Генерал Суровикин назвал ежедневные потери ВСУ в зоне спецоперации
19 окт
Ночные тренировки и огонь из всех орудий: лучшее видео с занятий мобилизованных
19 окт
Как обстоят дела на передовой — подробный отчет командующего Суровикина
19 окт
Военный эксперт Литовкин назвал самое главное в интервью командующего Суровикина
18 окт
Генерал Суровикин заявил о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС
18 окт
Уничтожение ВСУ и подготовка мобилизованных: лучшее видео за сегодня
18 окт
Командующий Суровикин: обстановка в зоне спецоперации напряженная
18 окт
Показана работа артиллеристов по позициям ВСУ в зоне спецоперации
18 окт
Жителей нескольких районов Херсонской области переместят на левый берег Днепра
18 окт
Не скроешься: новый снаряд пушки «Спрут-СД» можно подорвать над траншеей
+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.70
-0.06 60.53
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 октября

Последние новости

8:50
Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания президента РФ Путина о ЗАЭС
8:41
Право россиян на кредитные каникулы закрепят на законодательном уровне
8:32
Соседов о причинах успеха Цоя: «Ничего своего, стал поющей газетой»
8:23
Договорился: Зеленский уволил посла в Казахстане за призыв «убивать русских»
8:14
Миллиардер Экман объяснил Украине необходимость пойти на уступки России
8:05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 октября

Сейчас читают

Геронтолог Прощаев объяснил, как снизить скорость старения
Крутила роман с Марьяновым, а потом бросила карьеру и уехала в тайгу: куда пропала Татьяна Скороходова
Еще четыре страны отказались от "Евровидения-2023", 12 - сомневаются
Без российского газа «Польский поток» сработал не на Прибалтику

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика