Уничтожение снайперами украинских диверсантов из бесшумных винтовок сняли на видео
Участвующие в специальной военной операции бойцы заняли скрытые огневые позиции и успешно выполнили боевую задачу.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Российские военнослужащие уничтожили диверсионную группу ВСУ. Видео боевой работы разведывательного подразделения показало Минобороны.
На кадрах видно, как расчеты выдвигаются и занимают скрытые огневые позиции. Стреляют снайперы из бесшумных винтовок.
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