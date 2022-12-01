Российские военные предотвратили захват Каховской ГЭС

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Рита Миронова
Рита Миронова 951

Гидроэлектростанция, пострадавшая от обстрелов нацистов, сейчас находится под защитой ВС РФ.

Российские военные предотвратили захват Каховской ГЭС

Фото: SERGEI ILNITSKY / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

На Каховской гидроэлектростанции, ранее пострадавшей от атак ВСУ, закрепились российские военнослужащие. Об этом URA.RU рассказали солдаты, находящиеся сейчас на станции.

По их словам, батальон устойчиво закрепился и оборудовал огневые позиции и наблюдательные пункты на ГЭС.

«Нам дали время, которое важно для нас. Каждому солдату доведена задача. Сейчас мы работаем, как слаженный механизм. У нас все получается», — рассказал боец 205 батальона с позывным «Гадюка».

Он также отметил, что Каховскую ГЭС обороняют более трех недель. Для этого у ВС РФ есть вся необходимая техника — эффективная работа обеспечена и для дневного времени, и для ночного. Собеседники признались, что все солдаты полностью укомплектованы.

«Командование предоставило нам средства видеонаблюдения. Это ночник, тепловизор. Видим все передвижения врага. Работаем по позициям. В хорошую погоду работаем коптером, проводим разведку», — рассказал военнослужащий с позывным «Грузин».

Украинские националисты в последнее время усилили ракетные обстрелы по территории Каховской ГЭС. Повреждения масштабны, а на восстановление понадобится достаточное время.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Войсками и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали обстрела Новой Каховки во время эвакуации мирных жителей.

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Специальная военная операция России
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