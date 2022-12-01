Российские военные предотвратили захват Каховской ГЭС
Гидроэлектростанция, пострадавшая от обстрелов нацистов, сейчас находится под защитой ВС РФ.
Фото: SERGEI ILNITSKY / ТАСС
На Каховской гидроэлектростанции, ранее пострадавшей от атак ВСУ, закрепились российские военнослужащие. Об этом URA.RU рассказали солдаты, находящиеся сейчас на станции.
По их словам, батальон устойчиво закрепился и оборудовал огневые позиции и наблюдательные пункты на ГЭС.
«Нам дали время, которое важно для нас. Каждому солдату доведена задача. Сейчас мы работаем, как слаженный механизм. У нас все получается», — рассказал боец 205 батальона с позывным «Гадюка».
Он также отметил, что Каховскую ГЭС обороняют более трех недель. Для этого у ВС РФ есть вся необходимая техника — эффективная работа обеспечена и для дневного времени, и для ночного. Собеседники признались, что все солдаты полностью укомплектованы.
«Командование предоставило нам средства видеонаблюдения. Это ночник, тепловизор. Видим все передвижения врага. Работаем по позициям. В хорошую погоду работаем коптером, проводим разведку», — рассказал военнослужащий с позывным «Грузин».
Украинские националисты в последнее время усилили ракетные обстрелы по территории Каховской ГЭС. Повреждения масштабны, а на восстановление понадобится достаточное время.
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Войсками и союзными силами освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru публиковал детали обстрела Новой Каховки во время эвакуации мирных жителей.
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