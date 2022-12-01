Российские военные предотвратили захват Каховской ГЭС

На Каховской гидроэлектростанции, ранее пострадавшей от атак ВСУ, закрепились российские военнослужащие. Об этом URA.RU рассказали солдаты, находящиеся сейчас на станции.

По их словам, батальон устойчиво закрепился и оборудовал огневые позиции и наблюдательные пункты на ГЭС.

«Нам дали время, которое важно для нас. Каждому солдату доведена задача. Сейчас мы работаем, как слаженный механизм. У нас все получается», — рассказал боец 205 батальона с позывным «Гадюка».

Он также отметил, что Каховскую ГЭС обороняют более трех недель. Для этого у ВС РФ есть вся необходимая техника — эффективная работа обеспечена и для дневного времени, и для ночного. Собеседники признались, что все солдаты полностью укомплектованы.

«Командование предоставило нам средства видеонаблюдения. Это ночник, тепловизор. Видим все передвижения врага. Работаем по позициям. В хорошую погоду работаем коптером, проводим разведку», — рассказал военнослужащий с позывным «Грузин».

Украинские националисты в последнее время усилили ракетные обстрелы по территории Каховской ГЭС. Повреждения масштабны, а на восстановление понадобится достаточное время.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Войсками и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали обстрела Новой Каховки во время эвакуации мирных жителей.