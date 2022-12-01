Военкор «Известий» первым показал освобожденный Майорск
Небольшой населенный пункт является стратегически важным из-за близости к транспортным узлам.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Эксклюзивные кадры из Майорска в ДНР. Их удалось сделать съемочной группе «Известий», которая одна из первых побывала в городе. Бои за него шли три недели.
Благодаря слаженной работе штурмовых отрядов при поддержке беспилотников удалось проникнуть вглубь города, подобраться в плотную к окопам противника и разбить его, тем самым заняв позиции на одном из важнейших направлений.
«Майорск — довольно важный населенный пункт по нескольким причинам. Во-первых, там дальше, меньше чем в километре отсюда проходит трасса Дзержинск-Артемовск. Это путь сообщения между двумя группировками украинскими. Перерезать этот путь сообщения было очень важно», — объяснил военкор «Известий» Семен Еремин.
В Майорске российские военные обнаружили несколько укреплений. Одно из них располагалось в здании детского сада. Оно почти полностью разгромлено. Там же найден целый склад оружия, в основном американского производства.
- 1 дек
- Глава МИД Лавров: Россия никогда не просила о переговорах с Украиной
- 1 дек
- Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при освобождении Андреевки в ДНР
- 1 дек
- «Актер умирает на сцене»: Глюкоза раскрыла, что изменилось в российской эстраде с началом СВО
- 1 дек
- Доброволец из Сербии рассказал о работе российских снайперов в зоне СВО
- 1 дек
- Ирина Безрукова о сбежавших артистах: «Недостойно плеваться в сторону Родины»
- 1 дек
- «Нас поддерживает Россия»: как люди живут в Рубежном под обстрелами ВСУ
- 1 дек
- Экс-глава ЦРУ раскрыл план Запада на конец украинского кризиса
- 1 дек
- Бойцы армейского корпуса ЛНР нанесли огневое поражение ВСУ в Артемовске — видео
- 1 дек
- Младший брат российских десантников: как сейчас живет енот из зоопарка Херсона?
- 1 дек
- «Дополз до нас за ночь»: военный РФ выжил в горящем танке под обстрелом гранат ВСУ
Читайте также
85%
0.27 63.83
0.78
Нашли ошибку?