На Украине демонтировали памятник Суворову

В городе Измаиле Одесской области сегодня демонтировали памятник Александру Суворову. Полководцу, который в конце XVII века штурмом взял неприступную турецкую крепость, стоявшую на месте города.

На центральной площади гранитный полководец был изображен в момент атаки — на коне и с треуголкой в руке. Так целиком его и сняли с постамента. Потом погрузили в контейнер и замотали в черный пакет. Сообщается, что памятник увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.

А в Хмельницкой области сегодня снесли монумент советскому писателю Николаю Островскому. На кадрах видна работа автокрана. С помощью которого бюст разбирают по частям.