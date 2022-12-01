На Украине демонтировали памятник Суворову

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Киевский режим продолжает уничтожать объекты культурного наследия.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

В городе Измаиле Одесской области сегодня демонтировали памятник Александру Суворову. Полководцу, который в конце XVII века штурмом взял неприступную турецкую крепость, стоявшую на месте города.

На центральной площади гранитный полководец был изображен в момент атаки — на коне и с треуголкой в руке. Так целиком его и сняли с постамента. Потом погрузили в контейнер и замотали в черный пакет. Сообщается, что памятник увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.

А в Хмельницкой области сегодня снесли монумент советскому писателю Николаю Островскому. На кадрах видна работа автокрана. С помощью которого бюст разбирают по частям.

Тема:
Украинский кризис
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