На Украине демонтировали памятник Суворову
Киевский режим продолжает уничтожать объекты культурного наследия.
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
В городе Измаиле Одесской области сегодня демонтировали памятник Александру Суворову. Полководцу, который в конце XVII века штурмом взял неприступную турецкую крепость, стоявшую на месте города.
На центральной площади гранитный полководец был изображен в момент атаки — на коне и с треуголкой в руке. Так целиком его и сняли с постамента. Потом погрузили в контейнер и замотали в черный пакет. Сообщается, что памятник увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.
А в Хмельницкой области сегодня снесли монумент советскому писателю Николаю Островскому. На кадрах видна работа автокрана. С помощью которого бюст разбирают по частям.
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