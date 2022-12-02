«Я люблю тебя, мама!»: 50 военнопленных РФ вернулись в Россию к родным
Борт с 50 военнопленными РФ приземлился в подмосковном Чкаловском
Фото, видео: 5-tv.ru
Впереди у бойцов реабилитация и лечение в столице.
В подмосковном Чкаловском приземлился борт с российскими военными. Еще несколько дней назад они находились в украинском плену.
50 бойцов освободили благодаря переговорам. Теперь им предстоит пройти лечение и реабилитацию в Москве.
Поскольку встреча с близкими немного откладывается, военные спешат хотя бы услышать родные голоса по телефону.
«Я тебя тоже люблю, мама»;
«Я еду домой!»;
«Братик, я скоро приеду, к тебе лечу», — говорили военнослужащие РФ.
- 1 дек
- Боевики ВСУ заставляли российского военнопленного съесть георгиевскую ленту
- 1 дек
- Военкор «Известий» показал, как ведутся бои за Артемовск
- 1 дек
- «Это наши люди»: Путин рассказал, почему в состав РФ приняли новые регионы
- 1 дек
- Российская армия продолжает теснить ВСУ: освобождена Курдюмовка
- 1 дек
- Российские военные подбили американскую РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем
- 1 дек
- ВС РФ уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР
- 1 дек
- Российские военные предотвратили захват Каховской ГЭС
- 1 дек
- Военкор «Известий» первым показал освобожденный Майорск
- 1 дек
- Глава МИД Лавров: Россия никогда не просила о переговорах с Украиной
- 1 дек
- Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при освобождении Андреевки в ДНР
Читайте также
-13° 781 мм рт. ст.
85%
85%
61.15
0.27 63.83
0.78
0.27 63.83
0.78
Нашли ошибку?