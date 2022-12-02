«Я люблю тебя, мама!»: 50 военнопленных РФ вернулись в Россию к родным

Впереди у бойцов реабилитация и лечение в столице.

В подмосковном Чкаловском приземлился борт с российскими военными. Еще несколько дней назад они находились в украинском плену.

50 бойцов освободили благодаря переговорам. Теперь им предстоит пройти лечение и реабилитацию в Москве.

Поскольку встреча с близкими немного откладывается, военные спешат хотя бы услышать родные голоса по телефону.

«Я тебя тоже люблю, мама»;

«Я еду домой!»;

«Братик, я скоро приеду, к тебе лечу», — говорили военнослужащие РФ.



