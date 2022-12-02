«Я люблю тебя, мама!»: 50 военнопленных РФ вернулись в Россию к родным

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Борт с 50 военнопленными РФ приземлился в подмосковном Чкаловском

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Впереди у бойцов реабилитация и лечение в столице.

В подмосковном Чкаловском приземлился борт с российскими военными. Еще несколько дней назад они находились в украинском плену.

50 бойцов освободили благодаря переговорам. Теперь им предстоит пройти лечение и реабилитацию в Москве.

Поскольку встреча с близкими немного откладывается, военные спешат хотя бы услышать родные голоса по телефону.

«Я тебя тоже люблю, мама»;

«Я еду домой!»;

«Братик, я скоро приеду, к тебе лечу», — говорили военнослужащие РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
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