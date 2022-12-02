«Одно лицо»: обнаружено изумительное сходство дочери и «сестрички» Началовой

Юлии Началовой не стало в марте 2019 года, а ее дочь поражает поклонников сходством с певицей. Но не только.

Вчера, 1 декабря, исполнилось 16 лет единственной дочери певицы Юлии Началовой Вере Алдониной. Трогательное поздравление она получила от пресс-секретаря артистки Анны Исаевой. Именно ее Началова в шутку называла своей «сестричкой».

Вера Алдонина и пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева. Instagram* / isaeva.anya

«Верочка, моя девочка, любимая и самая здравомыслящая на свете! Желаю тебе влюбляться и быть окрыленной. Желаю, чтобы в тебя влюблялись и толпы поклонников были у твоих ног!» — написала она в социальных сетях.

Как уточняют dni.ru, пресс-секретарь Началовой призвала Веру не забывать и про интеллектуальное развитие. Исаева отметила, что у девочки много времени и сил уходит на учебу. «Сестричка» Началовой хочет, чтобы девушка состоялась и сделала какие-то великие открытия в своей жизни.

Фанаты поразились внешнему сходству Исаевой с дочкой певицы.

«Одно лицо», — написали многие подписчики дочери погибшей звезды в комментариях под фото.

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте 2019 года в возрасте 38 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вере Алдониной удалось справиться со смертью мамы.

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