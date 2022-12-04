Военкор «Известий» показал, как артиллерия уничтожает ВСУ при штурме Артемовска

На этой недели союзные силы добились тактического перелома на донецком фронте. Была вскрыта линия обороны ВСУ южнее Артемовска (на украинских картах этот город значится как Бахмут). В результате непрерывного наступления были освобождены сразу три поселка: Андреевка, Курдюмовка и Перше Травня (на украинских картах Озаряновка).

Важность этого прорыва объясняется еще и тем, что освобожденные населенные пункты расположены на вершинах холмов. Оттуда киевские формирования вели регулярные обстрелы Горловки. Размещенная на этих позициях уже наша артиллерия берет под уверенный огневой контроль укрепрайоны противника в радиусе 20 километров. А главное — дороги на Артемовск и пути подвоза боеприпасов и живой силы.

К северу от этого города освобождена Белогоровка. Это еще один шаг к охвату все того же Артемовска. Сейчас это самый напряженный участок всей линии соприкосновения, где боевые действия не прекращаются ни на минуту. И это в условиях осенней распутицы и первого снегопада. Смотрите подробности в репортаже военкора «Известий» Дениса Кулаги.

На старенькой, но все еще подвижной и маневренной «Ниве» объезжаем военную технику и подходим к серой зоне. Дальше, чтобы подойти к огневым рубежам, можно двигаться только пешком — от стенки к стенке бывших жилых домов.

«Локации на артемовском направлении все как под копирку: некоторые дома сожжены полностью, некоторые стоят, например, как этот. Но судя по интенсивности ударов по этой территории, нет гарантий, что завтра этот дом также полностью не выгорит», — показал Денис Кулага.

Украинские дроны постоянно наблюдают за периметром. Где-то недалеко начинает работать наш танк. Достаточно непростая локация здесь, пользуемся укрытием. Пока пережидаем, находим на полу какие-то документы. Вероятно, бывших хозяев дома из ВСУ.

Танки ушли с позиций вперед, мы аккуратно добираемся к расчетам крупнокалиберной гаубицы Д-20. Пока орудия наводят, рядом раздаются взрывы. Хладнокровие зашкаливает — украинские снаряды падают где-то рядом, но расчет продолжает свою работу. Кадры объективной фиксации — точное попадание!

Это уже сам Артемовск, к дому подошла пехота ВСУ. Наша разведка вовремя зафиксировала маневр.

«Сейчас был накат со стороны противника, поступила цель. Цель поражена», — рассказал военнослужащий.

Пока одни уходят в укрытие, по другим целям наводятся расчеты уже гаубицы Д-30.

«За работой расчетов приходится наблюдать вот так — из укрытия. Дело в том, что наши гаубицы подошли вплотную к городу, и местность здесь уже становится вполне узнаваема. Ну а батарея наша сейчас бьет далеко за город», — показал боевую работу военкор «Известий».

Огонь беглый — так наша артиллерия отбивает попытки ВСУ перекинуть в Артемовск подкрепление. Масштаб работы артиллерии впечатляет. Бьют разными калибрами по всей линии фронта. Там, где гаубицы уже не дотягиваются, на линию огня выдвигаются самоходки.

Листвы на деревьях нет, но подобные лесопосадки по-прежнему остаются идеальным прикрытием для работы наших гаубиц. Вон там, на горизонте, уже промзона Артемовска. Сейчас расчеты будут быстро наводиться на цель. Орудие сориентировано за считанные минуты. Тут же беглый огонь от расчетов орудия 2С1, больше известного как «Гвоздика».

«Орудия наведены, заряд малый. Сейчас „Гвоздики“ наши работают по пехоте. Задачи приходят разные — в основном бьют по подкреплению со стороны ВСУ», — показал удары САУ военкор «Известий».

С насиженных мест у промзоны сбежали украинские танкисты. Нас вывели на брошенные позиции украинских танкистов, вот еще валяются старые, вероятнее всего, советские снаряды.

Помимо укрытий, были подготовлены и стрелковые точки. Но рядом мы не нашли ни одной гильзы. Значит, сдали эти позиции без боя. Спрятались в относительно безопасных местах и огрызаются артиллерией, в том числе реактивной.

«Бьют рядом, но мы в „Ниве“ и уходим отсюда», — подытожил Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему ВСУ боятся оставить Артемовск, несмотря на огромные потери.