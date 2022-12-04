Серьезное поражение: почему ВСУ боятся оставить Артемовск, несмотря на огромные потери

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Ситуация для националистов складывается удручающая, однако город в ДНР они пока не оставляют.

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Ситуация для ВСУ в Артемовске складывается удручающая. Донецкие военкоры предполагают, что штаб группировки ВСУ уже готовят к выводу из города, то есть готовится оставление самого Артемовска, как было с Северодонецком и Лисичанском этим летом.

Но, возможно, дончане торопятся, выдают желаемое за действительное. Для киевских властей потеря такого крупного укрепрайона, системы подземных тоннелей от солевых шахт, это очень серьезное поражение и тревожный звонок для спонсоров: а стоит ли дальше подносить снаряды?

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Так что, по всей видимости, Киев будет держать Артемовск, сколько сможет. Несмотря на потери. А они колоссальные — уже 100  тысяч военнослужащих. Об этом проговорилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«По нашим оценкам, погибло более 20 тысяч мирных жителей и свыше 100 тысяч украинских военных», — заявил высокопоставленный европейский бюрократ.

Это вызвало настоящую панику в Киеве, где настаивают, что их потери 10-13 тысяч, то есть в десять раз меньше. Утечку попытались нивелировать, Урсула фон дер Ляйен свое выступление подчистила, в новом видео аккуратно фразу про потери вырезали. Почти и незаметно.

Почему цифра чувствительная? Дело в том, что социологи еще по весне подсчитали, когда потери ВСУ достигнут 150-160 тысяч человек, наступит психологический перелом в обществе. Похоронки как монотонные капли воды пробьют информационную блокаду, тщательно выстраиваемую администрацией президента Украины.

На военных кладбищах уже запретили ставить флагштоки у могил, слишком наглядно количество погибших. Кадры получаются неудобные.

С поддержкой со стороны НАТО тоже возникли определенные трудности — снаряды западных калибров заканчиваются, и альянс готовиться возобновить производство боеприпасов советского образца для нужд ВСУ. Смешно, НАТО переходит на советские снаряды.

Очень любопытный саммит НАТО прошел на неделе в Бухаресте, именно в этом городе в 2008 году альянс впервые одобрил идею вступления Украины. Но тогда Киеву сказали подождать и подготовиться. 14 лет прошло, и что говорят сейчас? Еще подождать, не время, надо еще страну сохранить, чтобы было кому вступать.

Тема:
Специальная военная операция России
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