Улицы украинских городов ночью погрузились в кромешную тьму

Эфирная новость 56

Российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры противника, используемой, в том числе, в военные интересах.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Улицы украинских городов погрузились в кромешную тьму. В Одессе этой ночью не было ни электричества, ни водоснабжения. Обесточены все насосные станции.

Это результат точечных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, которые используется киевским режимом, в том числе, в военных интересах.

В российском Минобороны заявили об успешном поражении всех целей.

Тема:
Специальная военная операция России
6 дек
«Кочующие» минометы: Военные модернизируют машины, превращая их в грозное оружие
6 дек
Удары вертолетов Ка-52 и Ми-24 застали ВСУ врасплох
6 дек
Один за всех, и все за одного! Лучшее видео из зоны СВО за день
6 дек
В Конгрессе США потребовали аудита выделенных Украине средств
6 дек
Военкор «Известий» показал, как российские военные пробивают ВСУ у Соледара
5 дек
В Минобороны сообщили о гибели трех военных в результате атаки ВСУ на аэродром
5 дек
WSJ: США передали Украине модифицированные HIMARS для защиты России
5 дек
Глава Росгвардии Виктор Золотов совершил рабочую поездку в Тульскую область
5 дек
Президенту Украины Зеленскому предрекли максимум полгода жизни на своем посту
5 дек
Российские «Ланцеты» с легкостью поражают украинские С-300 и радиолокаторы — видео
-10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
62.18
0.41 65.52
0.53
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 декабря

Последние новости

8:51
Звезда сериала «Чирс» Кирсти Элли скоропостижно умерла от рака
8:40
При сходе оползня в Колумбии погибли 33 человека
8:29
«Кочующие» минометы: Военные модернизируют машины, превращая их в грозное оружие
8:18
«Было четыре операции»: Мельникова рассказала об изменившей ее внешность болезни
8:07
Улицы украинских городов ночью погрузились в кромешную тьму
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 декабря

Сейчас читают

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Салонные методы избавления от морщин: что нужно знать, учитывать и предпринимать
Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео