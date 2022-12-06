Улицы украинских городов ночью погрузились в кромешную тьму
Российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры противника, используемой, в том числе, в военные интересах.
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Улицы украинских городов погрузились в кромешную тьму. В Одессе этой ночью не было ни электричества, ни водоснабжения. Обесточены все насосные станции.
Это результат точечных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, которые используется киевским режимом, в том числе, в военных интересах.
В российском Минобороны заявили об успешном поражении всех целей.
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