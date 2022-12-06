Песков рассказал, что должно стать итогом конфликта на Украине

Журналист попросил прокомментировать Пескова слова госсекретаря США Энтони Блинкена о дипломатии.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что итогом конфликта на Украине должен стать справедливый мир. Об этом он заявил журналисту, который попросил его прокомментировать слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что украинский конфликт почти наверняка закончится при помощи дипломатии и переговоров.

«То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир — с этим можно согласиться. Но, что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили», — ответил Песков.

Также представитель Кремля ответил на вопрос, будет ли Россия дополнительно защищать свою «нефтяную инфраструктуру» на юге страны на фоне атак в понедельник. По его словам, в Москве принимают все необходимые меры — объекты важной инфраструктуры защищаются на постоянной основе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков прокомментировал слухи о «новой волне мобилизации» в РФ.