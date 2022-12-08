Виталий Кличко предрек жителям Киева «апокалипсис, как в голливудских фильмах»

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Мэр Киева Кличко допустил, что город останется без воды, света и тепла из-за ударов России

Фото, видео: Zuma / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Мэр украинской столицы не исключил, что скоро в домах станет невозможно жить из-за низкой температуры.

Апокалипсис как в голливудских фильмах предрек жителям Киева мэр города и известный мастер эпатажных заявлений Виталий Кличко. Его слова приводит агентство Reuters.

«Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры», — заявил градоначальник украинской столицы.

Политик уточнил, что этой зимой Киев может остаться без света, воды и тепла. При этом сейчас, по его словам, нет необходимости эвакуироваться из города, поскольку дефицит электроэнергии составляет 20%.

Тем временем, в магазинах Киева покупатели уже вынуждены выбирать товары с фонариками. В помещениях нет света.

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