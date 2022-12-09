Путин предупредил о долгом и непростом урегулировании ситуации на Украине
Российский президент уверен, что спецоперация приносит серьезные результаты.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин предупредил о долгом и непростом процессе урегулирования ситуации на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав Евразийского экономического союза.
«Он (процесс урегулирования) будет непростым, потребует определенного времени. Но так или иначе всем участникам придется согласиться с реалиями», — отметил глава государства.
Также президент подчеркнул, что все идет своим чередом.
«Все прозрачно», —уверен Владимир Путин.
Накануне, 7 декабря, российский лидер также отмечал, что спецоперация приносит серьезные результаты для страны: Азовское море превратилось во внутреннее море России, а вместе с этим расширилась территория страны.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украина давно юридически лишила себя Крыма и западных территорий.
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