Путин предупредил о долгом и непростом урегулировании ситуации на Украине

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 49

Российский президент уверен, что спецоперация приносит серьезные результаты.

Путин предупредил о долгом и непростом урегулировании ситуации на Украине

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин предупредил о долгом и непростом процессе урегулирования ситуации на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав Евразийского экономического союза.

«Он (процесс урегулирования) будет непростым, потребует определенного времени. Но так или иначе всем участникам придется согласиться с реалиями», — отметил глава государства.

Также президент подчеркнул, что все идет своим чередом.

«Все прозрачно», —уверен Владимир Путин.

Накануне, 7 декабря, российский лидер также отмечал, что спецоперация приносит серьезные результаты для страны: Азовское море превратилось во внутреннее море России, а вместе с этим расширилась территория страны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Украина давно юридически лишила себя Крыма и западных территорий. 

Тема:
Спецоперация
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