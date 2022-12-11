«Русские не сдаются»: мобилизованные столкнулись с иностранными наемниками

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 108

Российские бойцы рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками на Сватовском направлении

«Русские не сдаются»: мобилизованные столкнулись с иностранными наемниками

Фото: ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Предположительно, наемники были из Польши или Словакии.

Российские солдаты, участвующие в спецоперации по защите Донбасса, встретили на боевом участке иностранных наемников. В беседе с РИА Новости один из бойцов рассказал, что они в этот момент находились в окопах.

«Нам сказали отойти в центр посадки, так как по противнику будет отрабатывать артиллерия. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени», — объяснил солдат.

Он также подчеркнул, что российские бойцы стали требовать пароль от приближающейся группы противников, чтобы распознать, какое это подразделение.

«В ответ нам крикнули: „Русские сдавайся!“, мы открыли по ним огонь», — рассказал очевидец.

Солдаты предполагают, что акцент у наемников был польский или словацкий.

Иностранцы продолжают воевать на стороне киевского режима, помогая совершать жестокие преступления против народа Донбасса и самой Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска уничтожили более 90 польских наемников под Харьковом.

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