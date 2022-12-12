На центр РФ в декабре обрушились тропические дожди, затруднив работу транспорта
Многие жители Москвы, например, оказались не готовы к ливню в начале зимы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Zemlianichenko Jr; 5-tv.ru
Это утро для жителей Москвы и Подмосковья началось с труднопроходимого квеста. После снегопада на Москву обрушился тропический дождь, дороги и тротуары напоминают сейчас каналы Венеции. Чтобы преодолеть несколько метров приходится проявлять настоящую смекалку, этот способ передвижения изобрели жители Электростали. Не легче сейчас и автомобилистам.
Машины плывут по всей Москве. Затопило в том числе съезды с московской кольцевой. В столичных аэропортах из-за непогоды задерживаются и отменяются рейсы.
Похожая ситуация сейчас и в Казани. Там обледенела взлетная полоса. Из-за этого аэропорт пришлось закрыть. Сотни пассажиров не смогли вылететь вовремя.
И как стало известно, сейчас аэропорт Казани возобновил работу. Но часть рейсов до сих пор задержана или отменена. Пассажиров просят обращаться в справочную службу аэропорта, а также следить за данными на онлайн-табло.
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