Харламова обвинили в пьяных тусовках с «эскортом» на глазах 8-летней дочери

Комик и продюсер Гарик Харламов постоянно ходит на вечеринки в компании так называемых эскортниц, но не забывает о восьмилетней дочери от бывшей жены Кристины Асмус Насте. Девочку заботливый папа не оставляет дома одну, а берет с собой. Об этом в своем блоге со ссылкой на данные очевидцев рассказал Антон Суворкин. Информаторы, отметил он, своими глазами видели, как выпивший шоумен развлекается с красотками на глазах дочки.

Регулярно пользователи сети в последние годы напоминают Харламову, что при его деньгах можно было бы и в стройности тело держать, и вообще за собственным стилем следить. Гарик определенно не чувствует нужды в дополнительных украшениях, женщины и так, судя по всему, достаются легко. Источники Суворкина предполагают, что проблема внешнего вида — только последствие проблем с алкоголем.

Комика якобы застали гуляющим с шикарной дамой, явно выбирающей мужчин не по эстетическим критериям, и Настей. Мамы девочки рядом не было, папа — занят. И пока он наслаждался обществом спутницы, за девочкой следили няни. Так описали ситуацию якобы видевшие все действо пользователи сети.

«Харламов серьезно пригубляет на глазах своей восьмилетней дочери, мама неизвестно где, а за девочкой смотрит специально обученный персонал. И это люди видят. Не то, что ребенок втыкает в Playstation в квартире, а он гуляет с эскортом, нет. Все это на глазах девочки», — возмущался в своем эфире Суворкин.

В то время как народные массы активно призывают оградить хрупкое детство от противоречащего принципам морали контента и поведения, добавил блогер, сами родители, не чувствуя вины и стыда, показывают наследникам, как не надо жить. Тем временем Кристина Асмус и Гарик Харламов еще и публично выясняют отношения. Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале, который устроили экс-супруги в соцсетях.

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