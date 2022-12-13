«Как можно обнажать?!» — Кушанашвили обрушился гневом на Харламова и Асмус
Журналист Кушаншвили пристыдил Асмус и Харламова за скандал в соцсетях
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
От журналиста досталось и маме комика, которая живет вместе с разведенными супругами.
Журналист и шоумен Отар Кушнашвили не остался в стороне от скандала Гарика Харламова и Кристины Асмус. Для него, как и большинства общественности, стало шоком, что бывшие супруги живут под одной крышей и устраивают публичные разборки в соцсетях.
«Оказывается все они, 87 человек, живут в одном доме. <…> Непригляднейшй конфликт. Я не про конфликт сам говорю, а про то, как ваши любимцы оказываются не теми, какими мы их любим. Зачем они, живя в одном доме, переписываются в интернете?» — с иронией недоумевает журналист в своей программе на YouTube.
Шоумен даже предположил, как это все на самом деле происходит в доме. Наверное, не исключает он, что бывшие проходят мимо друг друга и пишут оскорбительные сообщения.
«Как можно обнажать самые интимные места на публике, да еще упрекать того, кого ты любил?» — продолжает возмущаться Кушанашвили.
Досталось с его стороны и маме Гарика Харламова, которая, как оказалось, тоже делит с экс-супругами одну жилплощадь и «где-то гремит на кухне посудой». Не ей в данном случае рассуждать о чести, уверен ведущий.
«Мама, зачем подливать масло в огонь, зачем вы употребляете слова: такт, бесстыдство, честь, опровергая их самим фактом участия в этой пикировке. Зачем все это?» — обращается он к бывшей свекрови Асмус.
Во всем этом публичном конфликте, подчеркивает Кушанашвили, большой ошибкой является предстать перед публикой не тем, кем общественность считала тебя все эти годы. Это и сделал Гарик Харламов, не удержавшись от эмоций.
«<…> Это непреложное правило — соответствовать представлениям людей. Парень, влюбляющий в себя блистательностью ума, <> оскорбляешь ту… Вы же любили друг друга. <> И что вы делаете в одном доме?!» — возмущается шоумен.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарика Харламова обвинили в пьяных тусовках с «эскортом» на глазах восьмилетней дочери.
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