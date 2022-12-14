Власти непризнанной Косово ввели спецназ в населенные сербами города

Евросоюз согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в сообщество AFP. Косовские сербы по-прежнему на баррикадах, держат оборону, блокируя грузовиками трассы, вооружаются, жгут костры.

Сербия наращивает военную группировку, стягивая дополнительные силы. Министр обороны и замначальника сербского генштаба инспектируют приграничные гарнизоны.

Но и НАТОвский контингент начеку. Североатлантический Альянс на пару с Евросоюзом не исключают усиления своей группировки KFOR, что дословно означает «для Косово» и в интересах Косово, а видимо, вовсе не мира в регионе.

«Почти 4 тысячи человек, что является ключевым фактором стабилизации региона и ситуации. Наши силы дееспособны и готовы», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Наша дипмиссия отмечает, что Запад как будто бы неспроста именно сейчас открывает этот второй европейский фронт.

«Есть желание в этой ситуации быстро завершить этот вопрос, так как нужно Западу в абсолютно антисемитском ключе. Заставить Белград признать независимость Косово, закрыть этот вопрос, а другими словами, поставить Сербию на колени, поставить и разобщить сербский мир, и действительно решить, как они себе понимают „сербский вопрос“», — считает посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

В самом Белграде на этом фоне не стихают массовые протесты: народ требует от Вучича самых решительных действий для защиты сербского этничесткого меньшинства.

«Хотим поддержать земляков в Косово и Метохии, которые на баррикадах борются за свое право жить в Сербии. Там наша святая земля», — сказал демонстрант.

Спусковой крючок то и дело нажимают именно с косовской стороны. Провокации не прекращаются с августа: то запрет на движение автомобилей на сербских номерах, то теперь арест на месяц сербского полицейского, что и привело к новой вспышке и строительству баррикад. Человека словно похитили. У родных ни связи, ни места его заключения.

«Мы как семья не контактируем с ним, все проходит через адвоката. Он был на заседании, которое сегодня состоялось. Его допрашивали онлайн, прокурор предъявил обвинения в том, что он участвовал в нападениях, и что у них есть какие-то доказательства», — рассказал сын задержанного полицейского Предраг Пантич.

Новые нападки в адрес Сербов можно найти сегодня даже на полках косовских супермаркетов, где рядом с сербской продукцией появились призывы не покупать ее.

«США и Евросоюз при этом не оставляют попыток усилить не только военные, но и переговорные позиции. Для возобновления диалога в Белград и Приштину направлены спецпосланники по Западным Балканам», — сообщил корреспондент Виталий Чащухин.

Первым в регионе появился американский дипломат Габриэль Эскобар. Сегодня он из Косово направляется на переговоры с руководством Сербии. После него этот балканский узел попытается развязать брюссельский эмиссар Лайчак. Возможно одно их присутствие заморозит этот тлеющий конфликт, но не разгорится ли все с новой силой сразу после их отъезда?