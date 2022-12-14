Фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» стал лауреатом премии общества «Знание»

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Документальный проект снимался отважной командой в самых опасных районах специальной военной операции РФ.

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Проект о событиях в Донбассе стал лучшим в номинации «Лучший просветительский фильм», Журналисты находились практически на линии соприкосновения, а потом следили за тем, как разрушенные Киевом города и поселки постепенно оживают. Максим Прихода рассказал о тех, кому есть чем гордиться.

Мариуполь. Город, ставший символов стойкости и несокрушимости народа Донбасса. Когда снимались эти кадры, в некоторых его районах еще шли бои. Тем не менее, легендарные командиры, проводя экскурсии по освобожденным территориям, уже представляли, как будут восстанавливать снова свой город.

— Как по вашим ощущениям, порт восстановим? Будет работать? — спросил журналист.

— Конечно. Мы ж не порт уничтожали. Мы уничтожали противника, — ответил военнослужащий.

— И действовали аккуратно?

— Очень аккуратно.

— Это был приказ?

— Ну это внутреннее! Ну это ж наше! Это все наше!

Это кадры документального фильма РЕН ТВ «Донбасс: возрождение». Для того, чтобы снять эту историю, корреспонденты и операторы канала выезжали в самые опасные районы зоны спецоперации.

Это сейчас Анна в вечернем платье мерно стучит каблуками по мрамору Кремлевского дворца. Эту весну, как и все восемь предыдущих, она встретила в Донбассе. Это ее глазами зрители РЕН ТВ увидели Мариуполь сразу после освобождения.

«Те чувства, те события, которые происходят вокруг. И проникаешься деятельностью каждого человека, потому что каждый житель Донбасса продолжает работать и жить не смотря ни на что, вопреки всему», — рассказала журналист Анна Дорофеева.

Авторы этого фильма вообще все — девушки. Оттого из-под всей суровости видеоряда так явно пробивается преисполненный надеждой подтекст.

«Донбасс придет в Россию не „невестой-бесприданницей“, а люди Донбасса никогда не будут нам ни нахлебниками, ни „бедными родственниками“. Это знание, которое мы считаем важным и нужным распространять», — уверена автор сценария фильма Юлия Акчурина.

В этом фильме и донецкие врачи, оперирующие раненых бойцов ВСУ, и первые открытые шиномонтажи — признак возвращения нормальной жизни. И уверенность в том, что мир обязательно наступит.

Сегодня команда нашего канала за фильм «Донбасс: возрождение» получила премию общества «Знание». Одну из самых престижных в нашей стране.

«Для меня очень важны люди, которые работают с каналом РЕН ТВ, для него. Высокая оценка деятельности — это и высокая оценка канала, которым стал мне уже родным», — заявил заместитель генерального директора телеканала РЕН ТВ Михаил Тукмачев.

И хотя в этом году общество «Знание» отмечает 75-ю годовщину, в своем сегодняшнем виде оно существует лишь второй год. Старт церемонии вручения премий дал Владимир Путин.

«Созданная в 1947 году, в трудный послевоенный период, эта научная и просветительская организация сплотила выдающихся ученых, педагогов, деятелей культуры. Их талант, опыт, мощная созидательная сила были нацелены на решение масштабных задач восстановления страны, на обеспечение широкого, по-настоящему массового образования, освоения научных знаний как фундамента социально-экономического развития», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Премия общества «Знание» вручается во второй раз. В этом для участия в конкурсе поступило почти 6500 заявок. В два раза больше, чем год назад. В шорт-лист вошли 76. В этот вечер назвали лучших в каждой из 13 номинаций.

«Премия общества „Знание“ — это не просто престижная награда и признание заслуг: для лауреатов — это подтверждение лежащей на их плечах колоссальной ответственности. Среди своих учеников и студентов, зрителей и подписчиков актуальную и объективную картину мира формируют именно они», — передал корреспондент Максим Прихода.

Это такие люди, как, например, Егор Яковлев — историк, исследователь Великой Отечественной. Он стал дважды лауреатом.

«Уходит поколение ветеранов, и нет людей, которые могут рассказать от первого лица о том, с кем и чем они сражались. Задача нашего поколения, которое попало на этот исторический период, — создать такое правдивое, полноценное описание произошедшего, чтобы будущие поколения совершенно четко понимали, что мы празднуем 9-го мая», — убежден историк, лауреат премии «Знание» Егор Яковлев.

Премию вручили и знаменитому математику-блогеру Петру Земскову, и преподавательнице юрфака, которая распространяет юридическую грамотность на просторах соцсетей.

«Это проект, который мы делаем вместе со студентами моими, юристами, с профессиональными экспертами. Рассказываем гражданам об их правах в роликах, которые набирают больше двух-трех миллионов просмотров», — рассказала заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА им. О. Е. Кутафина, член Центрального штаба ОНФ Елена Гринь.

Изучая проекты, авторы которых получили премию знание, становится ясно: запрос на полезную, актуальную и правдивую информацию в обществе от года к году только растет.

«В такое время вызова крайне важно, что настоящий патриотизм проверяется не словами, а действиями. Вызов для каждого просветителя и наставника — суметь передать свои знания и убеждения так, чтобы они превратились в действия и поступки», — сказал первый заместитель руководителями Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Обновленное общество «Знание» возродилось на стыке современных технологий и многолетних интеллектуальных традиций. Ведь качество и глубина этих знаний благодаря профессиональным лекторам осталась на прежнем высоком уровне. Но распространяются они, как и само время, что мчится вперед, все быстрее.

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