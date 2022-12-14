Макрон сообщил о выделении Украине миллиарда евро по итогам конференции в Париже

Участники международной конференции в Париже собрали миллиард евро в качестве помощи Украине. Об этом в Twitter рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет агентство Reuters, ссылаясь на данные главы французского МИДа Катрин Колонна, около 415 миллионов евро будут потрачены на восстановление энергетического сектора Украины. Деньги также направят на обеспечение жителей страны водой, сельскохозяйственной продукцией, на поддержку сфер здравоохранения и транспорта.

«На конференции в Париже мы собрали более миллиарда евро для поддержки (Украины. — Прим. ред.), которая будет предоставлена до апреля», — заявил Макрон.

Всего в этом году Франция потратила на нужды Киева 200 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи. Президент страны подчеркнул, что в скором времени добавит к этой сумме еще 76,5 миллиона, которые пойдут на восстановление энергоснабжения. Колонна в ходе парижской конференции также сообщила, что Незалежная уже получила часть обещанных ей Парижем систем противовоздушной обороны (ПВО). Остальное вооружение будет направлено в ближайшем будущем.

С первых дней спецоперации по защите Донбасса страны Запада поддерживают Украину гуманитарными грузами, оружием, деньгами, информацией и антироссийскими санкциями. После того как Москва начала наносить удары по инфраструктуре, в том числе энергетическим объектам (В ответ на теракт на Крымском мосту. — Прим. ред.) Киев попросил у партнеров дополнительные системы ПВО. По словам украинского лидера Владимира Зеленского у государства есть лишь 10% необходимых средств доя «закрытия неба».

Поставки вооружений, к слову, Зеленский считает одним из трех шагов к достижению мира на Украине. На днях он обратился к лидерам стран G7 — напомнил, что к 2023 году они должны исполнить договоренности по военной и прочей помощи Киеву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой план спасения страны придумал Владимир Зеленский.