Вмешательство Запада в конфликт на Украине наводнило черный рынок иностранным вооружением, и стала одним из центральных поставщиков. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, поставляемое Киеву оружие, том числе Javellin, продают в другие страны, в частности, в Африку. Впрочем, Пентагон продолжает все отрицать.

В пресс-службе военного ведомства США заявили, что не обладают достоверными сведениями о продаже оружия и военной техники на черном рынке.

До этого стало известно, что в Венесуэле на границе с Колумбией силовики пресекли попытку контрабанды партии Javelin. Эти противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) передали Киеву в качестве военной помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Милонов обвинил Зеленского в «распиле» денег НАТО.