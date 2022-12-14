Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Киеве
Теперь в регионе объявлена воздушная тревога.
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
В столице Украины разносятся взрывы. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, в Киевской области работает противовоздушная оборона (ПВО). Также там объявили воздушную тревогу.
Стоит отметить, что украинская сторона часто сообщает об ударах и обвиняет в них Россию. Минобороны РФ, в свою очередь отрицает причастность Москвы ко многим взрывам. Например, еще 24 ноября в ведомстве подчеркнули, что объявленные Украиной разрушения в Киеве стали последствием ударов ракетами иностранных и украинских средств ПВО, которые размещены прямо в городе.
Известно, что российской армии незачем наносить удары по Киеву. Целями ВС РФ являются только объекты инфраструктуры и военного управления Незалежной. Наша страна начала наносить массированные удары после теракта украинских националистов на Крымском мосту. Это стало ответом на террористические действия боевиков ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как проблемы с ж/д сообщением приблизили поражение Украины.
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