Опубликовано первое видео работы «Терминатора» в спецоперации на Украине

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 542

Бойцы «Отважных» на «Терминаторах» обратили противника в бегство в ЛНР

Опубликовано первое видео работы «Терминатора» в спецоперации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Группировка под названием «Отважные» обратила противника в бегство, используя современную российскую технику.

Бойцы группировки «Отважные» отбили атаки Вооруженных сил Украины на линии Сватово — Кременная в ЛНР. Российские военнослужащие использовали боевые машины поддержки танков «Терминатор». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Ему удалось пообщаться с одним из бойцов и выяснить, что обстановка остается напряженной, но российская сторона удерживает линию фронта.

«Используем артиллерию для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС „Солнцепек“. При отражении нескольких атак нам здорово помог „Терминатор“, буквально обратив противника в бегство», — отметил военнослужащий.

По его словам, противника атаковали в лесопосадке, откуда они собирались нанести удар по российским позициям. Огонь из «Терминатора» и артиллерийских систем корректировали с беспилотника.

На кадрах, появившихся в распоряжении РИА Новости, запечатлен момент поражения противника. После удара ВСУ обратились в бегство.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские артиллеристы уничтожили гаубицу США возле Харькова.

Тема:
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